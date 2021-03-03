Сотрудники УФСИН по Саратовской области скрыли доходы и недвижимость

В Саратовской области за коррупционные проступки к дисциплинарной ответственности привлечено 22 должностных лица УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка установила, что сотрудники уголовно-исполнительной системы предоставили неполные и недостоверные сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, за 2019 год. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ряда работников не отражали в полном объеме сведения об имеющихся в кредитных организациях счетах, отдельными служащими сокрыты полученные доходы и находящиеся в собственности объекты недвижимости.

В адрес начальника УФСИН России по Саратовской области внесено представление.

Марина Ковалева