Ярославцы отдали мошенникам еще более 400 тысяч рублей

В Ярославле зафиксировано еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых местные жители лишились более 400 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники снова действовали по стандартной схеме.

Первый случай мошенничества произошел в Ленинском районе Ярославля. 32-летней местной жительнице позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, сообщил, что на ее имя осуществлена попытка несанкционированного оформления кредита. По словам звонившего, для предотвращения незаконного оформления кредита, женщине необходимо самой оформить кредит и перевести денежные средства на указанные «безопасные» счета. Выполнив инструкции мошенника, ярославна лишилась около 270 тыс. руб.

Аналогичный факт мошенничества зафиксирован в Дзержинском районе города. Здесь 57-летний мужчина перевел на якобы «безопасные» счета около 150 тыс. руб.

По данным фактам мошенничества проводится проверка. «Устанавливаются лица, причастные к совершению преступлений»,— пояснили в пресс-службе УМВД.

Дарья Сабаева