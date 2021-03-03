ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Кубка России

В полуфинале Кубка России 2020/21 гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» со счетом 30:20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ростов-Дон» в самом начале игры занял лидирующую позицию. Вскоре команда оторвалась в счете на 6–7 очков. «Игра с первых минут была быстрой и зрелищной»,— отмечается в сообщении пресс-службы. Главный тренер ростовчанок активно менял состав команды на площадке. Первый тайм закончился со счетом 17:11 в пользу «Ростов-Дона».

Во втором тайме ростовская команда начала совершать ошибки, но все равно удерживала разницу. В последние 10 минут матча броски реализовали Сень, Макеева и Заади, а за две минуты до конца встречи Лагерквист получила удаление за фол. В итоге «Ростов-Дон» победил «Астраханочку» со счетом 30:20, выйдя в финал Кубка России.

Наталья Шинкарева