В Сочи за нарушение санитарных требований закрыли медицинский центр

Медцентр «Формула здоровья» оказывал жителям Сочи услуги по тестированию на COVID-19 с грубыми нарушениями правил безопасности работы с микроорганизмами, что выявил Роспотребнадзор.

Проверка показала, что забор анализа на COVID-19 не был указан в перечне услуг организации, а лаборанты проводили тесты с грубыми нарушениями санитарных норм и правил. По этому поводу на сотрудников и руководство был составлен административный протокол по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В конце февраля деятельность ООО «Формула здоровья» была приостановлена судебными приставами Хостинского отделения ГУ ФССП РФ по Краснодарскому краю на 30 суток в соответствии с решением суда. Приставы опечатали помещение и оборудование, медицинский центр сможет продолжить работу только после устранения выявленных нарушений. Неисполнение требований повлечет за собой новые судебные санкции.

По сообщению пресс-службы ГУФССП России по Краснодарскому краю, к утру 3 марта деятельность медицинского центра была возобновлена.

Ольга Логинова