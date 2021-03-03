В колонию строгого режима пытались провезти сотовые телефоны на «КАМАЗе»

Сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю пресекли доставку в колонию №9 сотовых телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрещенные предметы пытались провезти на территорию колонии в тайнике, оборудованном в автомобиле «КАМАЗ». При досмотре машины сотрудники отдела безопасности колонии обнаружили незаводской сварочный шов на борту кузова. С использованием специального оборудования шов разрезали, внутри борта обнаружили семь мобильных телефонов с зарядными устройствами и гарнитурой, предназначавшиеся для осужденных. В отношении водителя автомобиля составлены материалы о привлечении его к административной ответственности.

Исправительная колония №9 расположена в Соликамске и имеет строгий режим содержания. В учреждении отбывают наказание около 2,5 тыс. осужденных.