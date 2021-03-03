В Волжском вынесли приговор директору фирмы по делу о взрыве бытового газа

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор директору ООО «Бриз» Юрию Киселеву, который признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщили в облсуде.

Как уточнили в ведомстве, в июле 2018 года ООО «Бриз» выполняло ремонтные работы на несамоходной барже, находившейся на территории АО «Волжского судостроительно-ремонтного завода». Юрий Киселев якобы не осуществил должный контроль проводимого ремонта, из-за чего работники компании, предположительно, выполнили работы с нарушением правил, что привело к утечке пропана. В связи с этим произошел взрыв бытового газа в балластном отсеке баржи, в результате чего погибли три сотрудника АО «ВССРЗ».

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием в колонии-поселении.

Мария Шахрай