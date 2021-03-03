Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 50 тысяч

По данным на утро в Саратовской области зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса, выздоровело 157 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 50083 человек, выздоровевших – 45197.

На Саратов приходится 85 новых случаев, на Энгельсский район — 20, на других территориях - от одного до девяти случаев.

Пневмония диагностирована у 107 пациентов, ОРВИ — у 70, с бессимптомным течением — 11 новых случаев заболевания.

Среди заболевших восемь детей и 84 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева