«БКС Мир инвестиций» объединил искусство балета с новейшими технологиями и заслужил овации своих клиентов

В феврале «БКС Мир инвестиций»* провел уникальное мероприятие для своих клиентов. Приглашенные зрители смогли насладиться просмотром всемирно известного балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в новаторском формате и принять непосредственное участие в постановке этого мирового шедевра в роли соавторов и создателей действия, разворачивающегося на сцене.



Классический балет был проведен в виде иммерсивного спектакля, что позволило зрителям управлять происходящим на сцене. Клиенты «БКС Мир инвестиций» путем голосования на специальной онлайн-платформе смогли в режиме реального времени выбрать стилистику вечера и смоделировать сценарий постановки от лица двух талантливых и вечно спорящих между собой режиссеров — модного новатора и приверженца смелых идей и его оппонента — консервативного балетного классика.

Все действие происходило в стенах дворца Великого князя Михаила Александровича, что позволяло зрителям не только наблюдать великолепный балет, но и погрузиться в мир прекрасной архитектуры благодаря изысканному декору исторического здания в стиле модерн дореволюционной постройки, расположенного на Английской набережной Невы в Санкт-Петербурге.

Во время прямой трансляции зрители смогли увидеть великолепную постановку классического балета. Постановщиком и соавтором зрителей выступил известный хореограф Мариинского театра, обладатель множества наград, включая национальную премию «Золотая маска», Владимир Варнава. Благодаря ему в проекте принял участие по-настоящему звездный состав артистов из Мариинки.

Главную роль исполнила первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова, получившая всемирное признание как балерина, поражающая легкостью исполнения сложнейших партий. Роль Щелкунчика исполнил ведущий солист Денис Климук, а его антагонистом стал Мышиный король — заслуженный артист России Алексей Любимов.

Балет «Щелкунчик», созданный при поддержке «БКС Мир инвестиций», смогли посмотреть, а также принять в нем участие клиенты из 80 российских городов. Финансовый холдинг получил множество восторженных отзывов и благодарностей от зрителей за бесценный опыт и наслаждение, которое они смогли получить от постановки и нового прочтения классического произведения искусства.