В Ярославле введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения

В Ярославле введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения, сообщила на общегородском совещании в мэрии Ярославля директор департамента образования Елена Иванова. В рамках нацпроекта «Демография» открыты ясли на проспекте Дзержинского и на улице Панина в Дзержинском районе, а также детский сад на улице Губкина во Фрунзенском районе.

Директор департамента отметила, что по запросам родителей в новых детских садах предусмотрены специализированные группы.

«Руководители детских садов в кратчайшие сроки провели работы по получению лицензии на образовательную деятельность и составили план развертывания сети групп до сентября 2021 года»,— уточнила госпожа Иванова.

По данным пресс-службы мэрии Ярославля, в детском саду №84 на улице Губкина будет работать группа для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, а в детском саду №76 на проспекте Дзержинского откроется группа для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Всего в Ярославле 163 дошкольных учреждения. В настоящее время самая большая очередность сохраняется в микрорайоне Сокол Фрунзенского района.

Дарья Сабаева