Мурашко: развитие ситуации с COVID-19 будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологического режима

В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией на протяжении нескольких недель, но дальнейшее развитие инфекционного процесса будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологического режима, сказал сегодня журналистам в Новосибирске министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Мы не нейтрализовали инфекцию полностью, она циркулирует. Самое главное, чтобы не просто ждать третьей волны, а соблюдать комплекс мероприятий вакцинопрофилактики. Пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, нужно соблюдать меры дистанцирования, ношение масок»,— сказал он.

Оксана Павлова, Екатерина Лукашевич