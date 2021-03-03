Саратовский налоговый инспектор задержан за взятку в 40 тыс. рублей

В Саратове в отношении сотрудника налоговой инспекции возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, в период с июля 2020 года по 19 февраля 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по Саратовской области получил от налогоплательщика 40 тыс. руб. частями за способствование последнему в переходе с одной системы налогообложения на другую, что позволяло снизить сумму уплачиваемого налога.

Противоправные действия были выявлены ОЭБ и ПК УМВД по городу Саратову, УФСБ и отделом безопасности УФНС.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева