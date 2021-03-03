В Югре 99 новых случаев заражения COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 99 человек, еще два пациента скончались, сообщил региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у жителей 19 муниципалитетов. Большинство новых пациентов было выявлено в Сургуте, там инфекция подтвердилась у 25 человек, в Ханты-Мансийске у 14, в Нижневартовске у 8.

На момент выявления у 75 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у пяти человек заболевание протекало бессимптомно.

Всего в Югре COVID-19 за пандемию заразились 51 772 человека. Из них 49 695 человек уже выздоровели, 754 пациента скончались.

По данным на 3 марта состояние 59 пациентов оценивается как тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.