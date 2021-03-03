Мэрия ищет подрядчика для ремонта здания администрации Индустриального района

Администрация Перми объявила электронный аукцион на проведение работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного на ул. Мира, 15. В нем находится администрация Индустриального района, ЗАГС, управление гражданской защиты и другие службы.

Подрядчик должен будет отремонтировать помещения, кровлю, системы электроснабжения, отопления, приточной вентиляции, водопровода. Работы требуется начать 3 мая и завершить к 20 ноября 2021 года. Максимальная стоимость контракта определена в 10,2 млн руб. Аукцион состоится 12 марта.