Беляков: Ограничений для студентов НГУ в связи с поездкой Михаила Мишустина не будет

Ограничений для студентов Новосибирского госуниверситета (НГУ), в связи с рабочей поездкой в Новосибирск премьер-министра РФ Михаила Мишустина, не будет, сообщил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков. «Сообщаем, что присутствие студентов в стенах вуза во время посещения НГУ председателем правительства ограничено не будет. Они продолжат обучение в очном формате без каких-либо изменений», - сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Руководство НГУ также сообщило, что 5 марта все лекционные, семинарские и практические занятия в вузе пройдут в полном объеме, согласно расписанию занятий и форме обучения, установленной факультетом или институтом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что часть студентов НГУ будет переведена на дистанционное обучение в день рабочей поездки в Новосибирск Михаила Мишустина.

Анна Егорова