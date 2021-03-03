В Красноярске по факту отравления школьников возбуждено два уголовных дела

В Красноярском крае по фактам массового отравления учащихся 25 школ Красноярска возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, добавив, что основанием послужили материалы доследственной проверки.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, установлено, что фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции стали сырые овощи, изготовленные с нарушением технологического процесса. Всего в Красноярске был зарегистрирован 91 случай заболевания школьников иерсиниозом.

Ранее по информации об отравлении детей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Прокуратура Красноярского края рассматривает вопрос об объединении двух дел одно производство.

Расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на личный контроль прокурора края.

Анастасия Вещикова, Красноярск