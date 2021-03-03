Бывший владелец «Экс Авто» завершил банкротство, но остался с долгами

Конкурсный управляющий бывшего владельца холдинга «Экс Авто» Алексея Ярушина завершил реализацию имущества должника в рамках его банкротства. Информация об этом размещена на ЕФРСБ. Как следует из отчета управляющего, всего требования кредиторов были удовлетворены на сумму 463,752 млн руб. Общая сумма задолженности господина Ярушина перед реестровыми кредиторами оценивалась более чем в 1,653 млрд руб. При этом суд не стал применять в отношении Алексея Ярушина правило освобождения от исполнения дальнейших обязательств, установленное ст. 213.28 ФЗ «О банкротстве». Это связано с тем, что господин Ярушин совершил сделки по отчуждению имущества непосредственно после возникновения финансовых трудностей у возглавляемого им ООО «Экс Авто», а также не предоставил управляющему информацию о местонахождении имущество. В этом случае правило освобождения от исполнения обязательств не применяется.

Напомним, «Экс Авто» был признан банкротом в 2015 году. Сумма долгов компании превышает 1,5 млрд руб. До кризиса автохолдинг был крупнейшим в Перми дилером, в его портфеле насчитывалось 12 брендов. Позже в процедуру личного банкротства вступили Алексей Ярушин и его сын Иван.