Новый глава Соликамска уволил всех заместителей

Новый руководитель Соликамского городского округа Евгений Самоуков не стал продлевать контракты заместителям главы, работавшим с предыдущим руководителем муниципалитета Алексеем Федотовым. Об этом “Ъ-Прикамье” рассказали в пресс-службе муниципальной администрации. Причин такого кадрового решения в пресс-службе не пояснили.

Согласно информации, размешенной на сайте администрации, пока Евгений Самоуков закрыл только одну вакансию замглавы. Заместителем по связям с общественностью была назначена Инна Тонких.

Начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков был избран главой городского округа 26 февраля. Его поддержали 15 из 25 депутатов местной думы. Предыдущего главу муниципалитета, бывшего топ-менеджера «Соликамскбумпрома» Алексея Федотова, поддержали 10 депутатов.