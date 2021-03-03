Председатель правительства РФ в Республике Алтай посетит площадку агропарка «Амза»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Республику Алтай посетит строящийся агропарк «Амза».

Ранее СМИ сообщали о планах создания в регионе агропромпарка вблизи аэропорта Горно-Алтайска. Якорным резидентом назывался сельскохозяйственный потребкооператив "Заря".

В рамках своей поездки в регион Михаил Мишустин побывает на производстве компании «Нарине», выпускающей продукцию из дикорастущих растений Горного Алтая, а также побывает в Республиканском классическом лицее, сообщает сайт правительства РФ.

В ходе рабочей поездки главы правительства запланирована его встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае. В программе пребывания Михаила Мишустина – встреча с главой региона Олегом Хорохординым.

Оксана Павлова