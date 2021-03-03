Требуется Ваша помощь

Маша Збродько

5 лет, Воронеж

детский церебральный паралич, требуется лечение

Всего требуется 197 498 рублей.

Дочка получила родовую травму позвоночника, перенесла кислородное голодание, несколько дней была в коме. Врачи спасли Машу, но с первых месяцев жизни она сильно отстает в развитии. Мы боремся за Машино здоровье, дочка регулярно проходит курсы реабилитации в различных российских клиниках. Быстрый прогресс в развитии начался у Маши после лечения в московском Институте медицинских технологий (ИМТ), которое нам помогали оплатить читатели Русфонда, спасибо всем огромное! Маша научилась ходить, держась за руку, говорить слогами, она знает уже много слов, эмоционально очень развита. Дочка любит мультфильмы, особенно «Машу и медведя», мечтает говорить и бегать, как героиня мультфильма. Чтобы развить навыки ходьбы и речи, ей необходим новый курс лечения в ИМТ. Но оплатить лечение у нас нет возможности: воспитываем двух дочерей, в семье работает только муж. Денег хватает только на самое необходимое. Прошу вашей помощи!

Оксана Збродько, Воронежская область

Фото Михаила Кирьянова

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Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва): «Маше необходимо продолжить восстановительное лечение. Мы научим девочку уверенней ходить и держать равновесие, разовьем координацию движений, стимулируем развитие речи».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Маше Збродько также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи МашеРеквизиты для помощи Маше Збродько также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Машу, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».



Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2018 году свыше четырех миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, „Ъ“ и 170 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 1013 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 2385 детям из России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.



Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.