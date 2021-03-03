Сеть обложили надзором

Правозащитная группа «Агора» отнесла Татарстан к регионам, где за 2020 год «наиболее заметно» ухудшилась ситуация со свободой в интернете. Республика оказалась на 26-м месте в «рейтинге регионов, власти которых пытаются контролировать интернет». Правозащитники зафиксировали как случай насилия в отношении интернет-пользователей, так и административные и уголовные преследования. Местные эксперты считают, что в республике власти «используют инструменты» ограничения свободы в интернете, но эта тенденция общероссийская. Также они указывают, что Татарстан наиболее «активен в сфере сетевого общения», а в других регионах факты вмешательства властей могут «замалчиваться».



Доклад «Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий» представил вчера проект «Сетевые свободы» (основан международной правозащитной группой «Агора»). В прошлом году авторы доклада — юрист Дамир Гайнутдинов и адвокат Станислав Селезнев — зафиксировали 275,5 тыс. отдельных случаев вмешательства в свободу. Из них 272,5 тыс. были связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также с запретом информации по различным основаниям. При этом количество таких вмешательств сократилось (в 2019 году было зафиксировано 439 тыс. фактов, а еще годом ранее — 662 тыс.). В то же время в исследовании отмечается увеличение фактов уголовного преследования за активность в интернете (289 случаев против 200 годом ранее), кибератак (43 против 32). «Тревожной тенденцией» авторы называют почти двукратный рост фактов насилия и угроз (103 в 2020 году, тогда как в 2019-м — 57). В 48 случаях пострадавшими оказывались представители СМИ, а нападающими чаще всего — силовики и представители охранных предприятий, говорится в документе.

Авторы исследования заявляют, что на треть увеличилось число российских субъектов, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением. В 2020 году в «красной зоне» оказались 58 регионов (в 2019 году таковых было 43), в том числе Татарстан, который годом ранее относился к «оранжевой зоне». В докладе отмечается, что в республике ситуация со свободой интернета в 2020 году ухудшилась «наиболее заметно»: если в 2019 году было отмечено лишь 13 случаев «вмешательства» в свободу интернета, то за прошлый год их число выросло до 95. В том числе в регионе зафиксировали 14 фактов уголовного преследования за активность в сети, 23 факта административного давления, 25 случаев интернет-цензуры и один факт насилия. В результате Татарстан занял 26-е место в «рейтинге регионов, власти которых пытаются контролировать интернет».

При этом в докладе отмечается, что «при проведении мониторинга не дается оценки правомерности фиксируемых вмешательств»: в общий перечень ограничений попадают как закрытие страниц с террористическим контентом, так и цензура общественно-политических СМИ, уголовные преследования пользователей сети. Так, в случае с Татарстаном в список попали наказания за демонстрацию нацистской символики в сети и за «фейки» о коронавирусе в период пандемии. А среди уголовных преследований упоминается приговор жителю Мухаммеду Эль-Айюби, который отправил фотографию Адольфа Гитлера для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

Также в мониторинг попала информация о документе мэрии Набережных Челнов, согласно которому директора школ должны были выяснить число подписанных на «деструктивные» группы учеников (среди них упоминалось сообщество сторонников Алексея Навального). Как факт насилия указан инцидент со съемочной группой Фонда борьбы с коррупцией (объявлен Минюстом иностранным агентом): сотрудник отдела расследований Георгий Албуров заявил о нападении охранников объекта, который активисты снимали с квадрокоптера. Также в мониторинг попало решение суда оштрафовать председателя Общества русской культуры Татарстана Михаила Щеглова на 10 тыс. рублей по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за то, что он в письме к президенту Татарстана Рустаму Минниханову сравнил закрытие храмов в пандемию с «гонениями на православных христиан».

«В прошедшем году в Татарстане было 95 случаев вмешательств. Есть случай насилия, хоть и не со стороны органов власти, однако это делает регион опасным для интернет-пользователей»,— сказал „Ъ“ соавтор доклада Станислав Селезнев. При этом он отметил, что тенденция ограничения свободы в интернете наблюдается не только в Татарстане: «Это связано в принципе с тем фактом, что в 2020 году у нас многие отношения перенеслись в интернет, а социальные сети контролировать гораздо проще. В онлайн переместились и способы преследования граждан».

Владелец портала «Время и деньги» Юрий Алаев «не чувствует» сокращение свободы в интернете, однако считает закономерным, что контроль за пользователями в интернете усилился. «На федеральным уровне принята куча репрессивных актов, нацеленных на ограничение свободы, и в Татарстане власти пользуются этим инструментом»,— сказал журналист. Он отмечает, что 26-е место Татарстана в рейтинге «с одной стороны, свидетельствует, что исполнительская работа по-прежнему на высоте». При этом он считает, что подобная статистика также говорит о «продвинутости» республики, поскольку в других регионах факты ограничений могут «замалчиваться». «Татарстан активен в сфере сетевого общения. Здесь надо учитывать не только абсолютное число ограничений, но и относительное»,— заключил господин Алаев.

Кирилл Антонов