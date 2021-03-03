Срыв митинга оценили в 10 тысяч рублей

Верховный суд Татарстана взыскал с властей Набережных Челнов 10 тыс. руб. за отказ согласовать оппозиционную акцию. Иск подавал местный активист Раушан Валиуллин, которому в 2018 году не удалось провести митинг против повышения пенсионного возраста. Он считает назначенную компенсацию недостаточной. Изначально он оценивал причиненный ему моральный вред в 0,5 млн руб.



Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск Раушана Валиуллина и назначил ему компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. за незаконный отказ властей Набережных Челнов в согласовании митинга. Об этом вчера сообщила правозащитная организация «Апология протеста».

Речь идет об акции против повышения пенсионного возраста 1 июля 2018 года — подобные мероприятия по всей России проводили сторонники Алексея Навального. В Набережных Челнах одним из заявителей митинга был господин Валиуллин. Он и его соратники просили исполком согласовать митинг на бульваре Энтузиастов. Но в городской администрации заявили, что площадка занята другим мероприятием и предложили проводить акцию на городской окраине. Отказ был подписан начальником отдела по связям с общественностью исполкома Рустамом Галиуллиным. В итоге протестная акция была фактически сорвана: в тот день несколько активистов прошли по центру Набережных Челнов без плакатов и лозунгов.

Раушан Валиуллин обжаловал решение властей. В первой инстанции отказ исполкома был признан законным. Однако Верховный суд Татарстана отменил это решение, посчитав отказ неправомерным. Он пришел к выводу, что власти были обязаны заранее разместить информацию о проведении другого мероприятия. Кроме того, суд указал, что исполком не смог предоставить доказательств, что не было возможности обеспечить безопасность проведения сразу двух акций. Это же подтвердила кассационная инстанция суда.

После этого Раушан Валиуллин пытался добиться наказания чиновника исполкома, а в ноябре 2019 года подал в городской суд иск о компенсации морального вреда. Активист потребовал взыскать в его пользу из казны муниципалитета 547,5 тыс. руб. Эту сумму он обосновал тем, что подобного рода компенсации за нарушения права на свободу собраний назначает Европейский суд по правам человека, штаб-квартира которого находится во французском Страсбурге.

Городской суд в иске господину Валиуллину отказал, после чего активист обратился в Верховный суд Татарстана. Однако изначально суд посчитал, что признание отказа в согласовании митинга не свидетельствует о нарушении прав заявителя. Вместе с тем активисту удалось найти поддержку в Шестом кассационном суде общей юрисдикции (расположен в Самаре), который отменил решение Верховного суда Татарстана и направил жалобу на новое рассмотрение. На этот раз суд республики согласился назначить господину Валиуллину компенсацию.

Активист считает, что ее сумма «ничтожна». Он намерен обжаловать размер компенсации в Верховном суде РФ.

Кирилл Антонов