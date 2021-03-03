Финансы вынут из розетки

В Калмыкии ввели региональные субсидии, позволяющие поддержать товаропроизводителей благодаря возмещению части затрат на оплату электроэнергии. Денежные средства могут получить предприниматели и организации, которые заняты в сферах обрабатывающего производства и общественного питания. Таким образом, в этом году они могут вернуть до 50% своих затрат на электроэнергию. Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что введенные субсидии помогут увеличить объемы производства продукции, стимулировать инвестиционную активность и развить бизнес. Эксперт считает, что такую поддержку стоит ввести для всех сфер деятельности.

Калмыцкие товаропроизводители получили возможность вернуть часть затрат на оплату электроэнергии, которая была израсходована на производственные нужды. Финансовую помощь, которую будет предоставлять министерство экономики и торговли, смогут получить индивидуальные предприниматели и организации региона, занятые в сферах обрабатывающего производства и общественного питания. Так, бизнесменам возместят до 50% от произведенных платежей за электроэнергию в этом году.

Как уточнили в региональном минэкономики, субсидии коснутся затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды.

О новых мерах поддержки предпринимателей, введенных со 2 марта, объявил глава Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что республиканские предприятия имеют потенциал в развитии при должной поддержке со стороны регионального правительства. «Мы уверены, наши предприятия могут быть конкурентоспособными на рынке. А для этого им необходимо помочь: создать все возможные комфортные условия»,— пояснил глава республики.

Глава региона также отметил, что средства на поддержку предпринимателей, выделенные из регионального бюджета, помогут увеличить объемы производства продукции, стимулировать инвестиционную активность в республике и в целом развивать бизнес в Калмыкии. «Надеемся, что в скором времени и федеральный центр окажет нам содействие в этом вопросе»,— поделился мыслями господин Хасиков.

В министерстве экономики и торговли Калмыкии отметили, что на поддержку в бюджете республики заложено 1,5 млн руб., но «в планах увеличить эту сумму».

Ранее из республиканского бюджета было выделено 35,4 млн руб. на выплаты субсидий в рамках поддержки предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения COVID19. По словам Бату Хасикова, эпидемия коронавирусной инфекции и режим самоизоляции сказались не лучшим образом на доходах малого и среднего бизнеса.

В администрации главы республики напомнили, что в августе-октябре 2020 года был проведен прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидии для частичной компенсации затрат на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года. В результате 217 субъектов МСП получили более 16,8 млн руб.

Кроме того, была выделена финансовая помощь бизнесменам на погашение кредита, полученного в кредитной организации на выплату зарплаты своим работникам в 2020 году. Таким образом, еще 31 бизнесмену направили более 18,6 млн руб.

По словам председателя регионального отделения «Опоры России» Арслана Кусьминова, для сфер общественного питания и обрабатывающего производства введенные субсидии являются достаточно значимой мерой поддержки. «Из-за пандемии и засухи пострадали не только эти сферы. Но выделение субсидий хотя бы в этой части уже хорошо. В республике один из самых высоких тарифов тариф на электроэнергию (в зависимости от уровня потребителя от 4,8 руб. до 8,4 руб. за кВт/ч. — „Ъ“), по сравнению с другими регионами, из-за этого расход­ная часть очень высокая»,— отмечает господин Кусьминов. Он считает, что выделенную финансовую помощь, позволяющую компенсировать предпринимателям и организациям хотя бы часть расходов, следовало бы ввести для всех сфер ­деятельности.

Кроме того, он уточнил, что использовать финансовую поддержку можно только в 2021 году, и сомневается, будет ли она в дальнейшем. «Нам бы это на системном уровне решить, а не только как компенсацию. Реальное ли это спасение для бизнеса? Нет. Но и на этом спасибо»,— считает Арслан Кусьминов.

Мария Шахрай