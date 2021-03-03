Особняк ждет ветеранов

Сдача в эксплуатацию реконструированных корпусов реабилитационного стационара Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн задерживается примерно на неделю, сообщили в пресс-службе правительства региона. Учреждение будет располагаться в бывшем так называемом «особняке Аяцкова». Комплекс зданий, построенных в начале 2000х годов, никогда не функционировал и перешел в собственность Саратовской области в 2012 году. Власти рассматривали несколько вариантов его использования прежде, чем решили открыть в нем медучреждение. На реконструкцию корпусов израсходовано около 100 млн руб.

Открытие реабилитационного стационара Саратовского областного клинического госпиталя переносится с 1 на 10 марта, сообщает пресс-служба правительства региона. Ход реконструкции комплекса зданий бывшего так называемого «особняка Аяцкова» в Октябрьском ущелье на этой неделе проверил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Как сообщили в правительстве, сейчас объект находится в высокой степени готовности. Корпус Б полностью реконструирован, в корпусе А осталось завершить работы в подвальном помещении, лифты, в том числе специальные для людей с ограниченными возможностями, установлены. Оборудование и мебель смонтируют в ближайшее время. Все остальные работы завершат до 10 марта.

Отметим, когда господин Радаев посещал объект в начале февраля, представитель подрядчика заверял, что объект будет готов к 1 марта.

Как писал „Ъ“, строительство комплекса зданий площадью более 1,6 тыс. кв.м на улице Соловьиной, 36 в Октябрьском ущелье в Саратове началось в 1997 году. Строительство вел предприниматель Владимир Никифоров, который в том году заключил договор стоимостью 7,724 млн рублей с управделами правительства региона. Областная администрация не смогла оплатить работы, и право собственности на особняк перешло предпринимателю, а он по договору замены сторон в обязательстве передал его супруге губернатора Дмитрия Аяцкова Ольге Сергеевой. В 2004 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), на здание был наложен арест. Позже оно было передано в собственность региона, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава ­преступления.

За время, пока «особняк» находится в собственности Саратовской области, возникали несколько вариантов его использования: детский сад, резиденция митрополита, детская больница, дом приема официальных делегаций, гостиница, а также специализированный центр помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия.

В 2009 году губернатор Павел Ипатов пытался продать недвижимость в Октябрьском ущелье. Как пояснял тогда председатель областного КУИ Александр Бовтунов, бюджет нес затраты на содержание здания, а под детский сад приспособить его невозможно. Но аукцион был отменен, так как ни одной заявки от потенциальных покупателей не поступило.

В 2018 году от губернатора Валерия Радаева поступило предложение передать «особняк Аяцкова» благотворительному фонду «Александр Невский», который оказывает поддержку семьям с детьми-инвалидами.

Решение передать здание под реабилитационный корпус областного клинического госпиталя для ветеранов войн было принято в 2019 году.

Проектно-сметную документацию реконструкции готовило ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» за 4,4 млн руб. Контракт на первый этап реконструкции объекта был заключен с ООО «ПС Лесстр» в ноябре 2019 года на 36,7 млн руб. В апреле 2020 года правительство Саратовской области заключило контракт с ООО «СК Строительные системы» на 41 млн руб. Часть работ стоимостью 5,9 млн руб. производило ООО «Новая инженерная компания». В том же году было заключено два контракта на поставку лифтового и подъемного оборудования на 8,2 млн руб. Работы финансировались из бюджета Саратовской области.

Валерий Радаев предположил, что «стационар будет востребован для реабилитации наших ветеранов, и здание необходимо сдать, что называется, под ключ». Также он поручил уже сейчас провести строительную экспертизу и в случае выявления отдельных недостатков оперативно их устранить.

Сергей Петунин