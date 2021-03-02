БК «Буревестник» в Ярославле проиграл команде «Руна» из Москвы

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 2 марта в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 проиграл одному из лидеров, команде «Руна» из Москвы. Игра в Ярославле на паркете КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 83:71.

Это второй матч команд в текущем чемпионате. В первой игре в Москве «Руна» выиграла со счетом со счетом 88:63.

У Ярославского клуба после 23 матчей в активе 34 очка. «Буревестник» одержал 11 побед и в 12 матчах потерпел поражение.

Следующий матч ярославская команда проводит на выезде. 7 марта «Буревестник» в Москве встречается с командой ЦСКА-2.

Антон Антонов