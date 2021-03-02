На модернизацию ЖКХ дополнительно направят 1,4 млрд рублей Обновление тепловых сетей Краснодарского края и развитие государственно-частного партнерства в энергетике обсудили на расширенном планерном совещании под председательством Вениамина Кондратьева

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Теплотрассы ждут масштабного ремонта

Обновление систем теплоснабжения является одним из приоритетных направлений развития региона. Масштабная модернизация отрасли началась с принятия краевой программы развития ТЭК, разработанной по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. В рамках нее в текущем году запланирован ремонт более 160 км теплосетей.

«Мы последовательно модернизируем теплосети. За пять лет обновили почти 800 км. В этом году планируем заменить еще 160 км. И в большинстве городов и районов эта зима прошла благополучно. Но не удалось избежать и серьезных аварий на отдельных участках. Нужно разобраться в причинах каждой из них, чтобы не было повторений в следующем сезоне»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Как доложил на совещании вице-губернатор Александр Трембицкий, в Краснодарском крае ежегодно заменяется около 5% теплосетей, что напрямую сказывается на надежности системы. Однако сегодня не все муниципалитеты справляются с поставленной задачей. Например, в Крымском районе на протяжении пяти лет сети не модернизировались: здесь предприятия теплового комплекса больше десяти лет находятся в частных руках. Для того чтобы обеспечить безопасность теплоснабжения потребителей, администрация района была вынуждена обратиться в суд с иском о возвращении объектов энергетики в собственность муниципалитета. В Северском районе к работе по замене сетей приступят только в этом году. По поручению Вениамина Кондратьева в муниципальном образовании разработана проектно-сметная документация по обновлению пяти котельных.

На 1,4 млрд рублей увеличатся расходы на модернизацию ЖКХ в текущем году. Общий их объем составит 6,3 млрд рублей. Значительная часть средств будет направлена на достройку Троицкого группового водовода и обеспечение жителей края чистой водой

На совещании также обсудили ситуацию по реконструкции центральной теплосети Кореновска. Объект теплоснабжения на улице Щорса за сорок лет не ремонтировали ни разу. Краевые средства на обновления сети по распоряжению Вениамина Кондратьева впервые были выделены в 2019 году. Рабочие уже обновили 2,3 км из более чем пяти километров теплотрассы. Завершить модернизацию сетей планируют в августе этого года.

«Недавно мы добавили из краевого бюджета 26 млн рублей на реконструкцию центральной теплосети Кореновска. Сумма значительная, и мы должны быть уверены, что следующий отопительный сезон жители города проведут без аварий»,— акцентировал внимание собравшихся губернатор Кубани.

Как сообщил заместитель главы региона Александр Трембицкий, администрация Кореновского городского поселения уже проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. В этом году в планах проложить еще 1,2 км. «До августа закончим работы и всех потребителей переключим на новую теплотрассу»,— сказал Александр Трембицкий.

Глава региона обратил внимание присутствующих на то, что модернизация объектов теплоснабжения должна находиться на личном контроле глав муниципалитетов. «Уже с сегодняшнего дня нужно заняться подготовкой к следующему отопительному сезону. К 1 мая все муниципалитеты должны утвердить комплексные планы подготовки к зиме. Все документы проверят специалисты краевого министерства ТЭК и ЖКХ с точки зрения реальной подготовки»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В Геленджик придет новый инвестор

О необходимости вовлечения частных инвестиций в сферу ТЭК и ЖКХ Кубани неоднократно говорил глава региона. Положительных результатов в этом направлении уже удалось добиться: инвесторы вкладывают собственные средства в отрасль. Так, в 2020 году в крае было заключено одиннадцать концессионных соглашений в Кущевском, Ейском, Успенском, Северском, Кавказском районах и Горячем Ключе. Всего за последние пять лет в регионе построено и модернизировано более 120 новых котельных, в том числе за счет частных инвестиций.

Ранее Александр Трембицкий заявлял, что в текущем году в крае уже заключено концессионное соглашение по модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Ленинградском районе. В течение года планируется подписание таких соглашений в Геленджике, Тихорецком, Новокубанском, Крыловском, Курганинском, Славянском, Калининском, Мостовском и Староминском районах.

Как отметил на совещании глава региона, этой зимой возросло количество жалоб жителей на проблемы с отоплением. Большинство из них поступили из Геленджика и Тихорецкого района. «В январе жители семи домов Геленджика остались без отопления на неделю. Еще в прошлом году город должен был отказаться от поставщика тепла и заключить концессионное соглашение с новым инвестором. Этот вопрос нужно контролировать еженедельно, чтобы в муниципалитете как можно быстрее приступили к работе по модернизации сетей»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Александра Трембицкого, в Геленджике инвестор уже подготовил соглашение с объемом инвестиций порядка 1 млрд рублей. Документы направлены в администрацию города. Аналогичная работа проводится и в Тихорецком районе. Инвестор готов вложить 800 млн рублей в модернизацию сетей муниципалитета.

«Было время, когда мы подписывали одно или два концессионных соглашения в год, в 2021 году планируем подписать девять таких документов»,— доложил вице-губернатор. Всего в 2021 году в регионе построят и модернизируют около двадцати котельных за счет частных инвестиций.

Кстати: В январе этого года была запущена новая котельная в станице Рязанской Белореченского района. Старый энергообъект был построен почти 50 лет назад и давно выработал свой ресурс. Как отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, новая котельная мощностью 2,8 МВт отапливает 22 многоквартирных дома микрорайона Городок, в которых проживают порядка тысячи человек, а также филиал центральной районной больницы. Котельная рассчитана на длительную эксплуатацию. Она имеет современное технологичное оборудование. Процесс работы максимально автоматизирован и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В январе этого года была запущена новая котельная в станице Рязанской Белореченского района. Старый энергообъект был построен почти 50 лет назад и давно выработал свой ресурс. Как отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ края, новая котельная мощностью 2,8 МВт отапливает 22 многоквартирных дома микрорайона Городок, в которых проживают порядка тысячи человек, а также филиал центральной районной больницы. Котельная рассчитана на длительную эксплуатацию. Она имеет современное технологичное оборудование. Процесс работы максимально автоматизирован и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Строительству моста придали импульс

Работы на новом объекте в районе поселка Яблоновского, благодаря увеличению финансирования, будут вестись в ускоренном режиме

О том, что сроки постройки нового Яблоновского моста могут быть сокращены, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Благодаря выделению из федерального бюджета дополнительных 2 млрд рублей уже к концу текущего года техническая готовность объекта составит 50%.

«Это весомая поддержка, которую ждал регион. Теперь сможем провести ряд работ раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность нового Яблоновского моста будет составлять 50%. Новый мост сегодня крайне необходим жителям не только Кубани и Адыгеи. Это один из транспортных подходов к Черному морю, и в летний сезон он серьезно загружен автотуристами со всей страны»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Строительство нового Яблоновского моста ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным министерства транспорта региона, первая очередь сооружения уже завершена: рабочие возвели пять опор для будущего моста из семи планируемых, завершили верхнюю часть свайного фундамента, переложили почти 490 метров газопровода. Готовность моста в настоящий момент составляет 16%. По графику в конце текущего года техническая готовность объекта должна была составить 20%, но благодаря федеральному финансированию работы удастся ускорить в 2,5 раза.

Как отметил Вениамин Кондратьев, кроме средств на строительства нового Яблоновского моста, Краснодарский край получит дополнительно более 1 млрд рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в рамках нацпроекта в трех городских агломерациях.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края