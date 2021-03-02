«Росморпорт» проводит испытания безэкипажного судовождения в районе Геленджика

ФГУП «Росморпорт» продолжает испытания оборудования для безэкипажного судовождения в районе морского порта Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росморечфлота.

В настоящий момент проверяется оборудование, установленное на грунтоотвозной шаланде «Рабочая» и земснаряде «Редут».

Разработкой и тестированием высокотехнологичного оборудования безэкипажного судовождения занимается АО «Кронштадт Технологии».

Проект безэкипажного судовождения реализуется в рамках «дорожной карты» Маринет при поддержке Минпромторга России и при участии Минтранса России и Российского морского регистра судоходства.

В 2019 году ФГУП «Росморпорт» выделило под испытания связку судов в составе дноуглубительного каравана. Предприятие рассчитывает, что в дальнейшем один экипаж на головном судне – земснаряде, сможет одновременно вести управление сразу всеми судами каравана. Внедрение беспилотных технологий поможет повысить безопасность и экологичность морских перевозок.

Наталья Решетняк