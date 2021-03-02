02 марта, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

«Росморпорт» проводит испытания безэкипажного судовождения в районе Геленджика

ФГУП «Росморпорт» продолжает испытания оборудования для безэкипажного судовождения в районе морского порта Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Росморечфлота.

В настоящий момент проверяется оборудование, установленное на грунтоотвозной шаланде «Рабочая» и земснаряде «Редут».

Разработкой и тестированием высокотехнологичного оборудования безэкипажного судовождения занимается АО «Кронштадт Технологии». 

Проект безэкипажного судовождения реализуется в рамках «дорожной карты» Маринет при поддержке Минпромторга России и при участии Минтранса России и Российского морского регистра судоходства.

В 2019 году  ФГУП «Росморпорт» выделило под испытания связку судов в составе дноуглубительного каравана. Предприятие рассчитывает, что в дальнейшем один экипаж на головном судне – земснаряде, сможет одновременно вести управление сразу всеми судами каравана. Внедрение беспилотных технологий поможет повысить безопасность и экологичность морских перевозок.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя