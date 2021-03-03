«Царское» это дело

Крупнейший производитель яблок в Крыму «Крымская фруктовая компания» проиграл два суда уфимской компании «Бизнесинвестгрупп», связанной с предпринимателем Азаматом Ибатуллиным. Крымской компании не удалось доказать в Суде по интеллектуальным правам, что используемый ею товарный знак «Кандиль царский» не схож до степени смешения с товарным знаком «Царские», зарегистрированным на «Бизнесинвестгрупп». По решению суда, Роспатент должен заново оценить схожесть торговых наименований. Опрошенные „Ъ“ юристы сошлись во мнении, что перспектив обжалования у «Крымской фруктовой компании» нет.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и АО «Крымская фруктовая компания» (КФК), которые просили отменить решение Суда по интеллектуальным правам, признавшего незаконным использование крымской компанией товарного знака «Кандиль царский». Согласно открытым данным, под этой торговой маркой компания реализует собственный сорт яблок. В 2018 году она получила за этот сорт золотую медаль на Международной выставке продуктов питания в Москве.

В марте 2019 года «Крымская фруктовая компания» оформила в Роспатенте право на товарный знак с правом приоритета от июля 2018 года по десяти классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). Среди них — производство гигиенических принадлежностей, фармацевтических препаратов, продовольственных товаров, включая садово-огородные продукты и так далее. Против регистрации выступила уфимская компания «Бизнесинвестгрупп», известная многочисленными исками по товарным знакам — в мае 2016 года она зарегистрировала права на товарный знак «Царские» по аналогичным классам МКТУ. В сентябре 2019 года «Бизнесинвестгрупп» попросил Роспатент отменить регистрацию товарного знака крымской компании, так как он до степени смешения похож на ее знак. Роспатент отказался это сделать, так как не нашел сходства между ними, поскольку они «имеют различное количество слов, слогов, букв и звуков».

В мае прошлого года «Бизнесинвестгрупп» подал в суд иск о признании отказа Роспатента недействительным.

В октябре Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что Роспатент неправильно оценил степень схожести товарных знаков. Так, суд, в частности, счел, что «вхождение в сравниваемые товарные знаки словесных элементов „царский“, „царские“ само по себе исключает вывод об отсутствии их сходства». Кроме того, суд отклонил довод ответчика и Роспатента о том, что истец не использует товарный знак по назначению. По мнению суда, этот факт «сам по себе не предопределяет вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков».

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с нижестоящей инстанцией, решив, что Роспатент не доказал отсутствие схожести между товарными знаками. По решению суда, ведомству необходимо еще раз сравнить товарные знаки. При этом, как отмечается в решении, Роспантент должен учесть, что вероятность смешения «может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака».

• АО «Крымская фруктовая компания» зарегистрировано в 2005 году. Структуру акционеров компания не раскрывает. Предприятие специализируется на выращивании и продаже фруктов и ягод, преимущественно яблок. На сайте министерства экономического развития Крыма компания позиционируется как крупнейший производитель яблок в республике. В конце января этого года минэкономразвития Крыма сообщало, что «Крымская фруктовая компания» инвестирует 1,1 млрд руб. в строительство нового фруктохранилища. Выручка компании в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 995 млн руб., убыток — 223 млн руб. Чистые активы на конец 2019 года оценивались в 1,5 млрд руб. • ООО «Холдинговая компания „Бизнесинвестгрупп“» зарегистрировано в 2011 году, принадлежит Валерьяну и Гульшат Ибатуллиным. Генеральный директор — Азамат Ибатуллин. Выручка от продажи в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,5 млн руб., чистая прибыль — 20 тыс. руб. Согласно указанным видам деятельности, компания специализируется на производстве молочной продукции, шоколада, пива и водки. Дозвониться до «Крымской фруктовой компании» не удалось. Управляющий партнер юридической фирмы Intellect Евгений Шестаков считает, что оснований для пересмотра судебных актов нет, «так как суд оценил сходство обозначений». «Переоценка обстоятельств, установленных судом, в пределы рассмотрения кассационной инстанции не входит»,— отметил он. С ним солидарен управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюк, который полагает, что «очередное рассмотрение дела в Верховном суде вряд ли даст новые вводные, а те, что уже имеются, играют в пользу башкирской компании». «Даже если при визуальном, слуховом и смысловом восприятии „Кандиль Царский“ и „Царские“ не выглядят идентичными товарными знаками, в конкретном споре важную роль играет наличие самих словесных элементов „царский“ и „царские“, которые прямо указывают на опасность смешения»,— отмечает он. Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что отмена решения суда «практически нереальна» и при новом рассмотрении Роспатент удовлетворит возражения «Бизнесинвестгрупп». Дарья Кучеренко



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