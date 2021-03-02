На Кубани 8 марта прогнозируют ночные морозы до -13°C

В некоторых районах Краснодарского края 7 и 8 марта ожидаются морозы до -13°C. Об этом пишет «АиФ-Юг» со ссылкой на начальника отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлану Попову. Кроме того, в течение первой половины марта в регионе прогнозируют дожди, мокрый снег и местами снег.

7 и 8 марта в ночное время в большинстве районов Кубани температура воздуха ожидается в пределах от 3 до 8 градусов ниже нуля. В юго-восточных предгорьях ожидается от -8 до -13 °C. Ночью девятого марта от +1 до -4 °C , на юго-востоке по-прежнему до - 13 °C.

Днем 7 марта от -1 до +4 °C. 8, 9 и 10 марта от+ 3 до +8 °C.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце февраля синоптики прогнозировали кратковременное потепление на территории Краснодарского края до +15 градусов.

Наталья Решетняк