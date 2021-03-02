Суд может снизить требования экс-депутата нижнетагильской гордумы Андрея Муриновича в банкротстве «Юнитрейда»

Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение вопрос о понижении включенных в третью очередь реестра ООО «Юнитрейд» требований экс-депутата городской думы Нижнего Тагила Андрея Муриновича. Ранее арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонили заявления другого кредитора ООО «Юнитрейд» — ООО «Эльга-НТ» — о субординации требований господина Муриновича. Теперь из-за допущенных нарушений арбитражный суд Свердловской области должен рассмотреть заявление заново.

Андрей Муринович ранее являлся президентом окружной телекомпании «Ермак» (прекратила вещание в 2017 году) и депутатом нижнетагильской городской думы от партии «Справедливая Россия». Также господин Муринович являлся учредителем и директором компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей топливом: ООО ТПФ «Юнион», ООО «Ойте», ЗАО «ННК ЮНЕФТЬ», ООО СП «Юнион-Агро». Отметим, в июле 2020 года суд по заявлению конкурсного управляющего ООО «Юнитрейд» ввел в отношении господина Муриновича процедуру реструктуризации долгов. В январе 2021 года финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством и признании экс-депутата банкротом и введении процедуры реализации его имущества.

ООО «Юнитрейд» с 2000 года занималось оптовой торговлей топливом (учредитель этой компании – ООО ТПФ «Юнион»). В 2018 году арбитражный суд Свердловской области ввел в ООО «Юнитрейд» процедуру банкротства. В марте 2019 года суд включил в третью очередь реестра ООО «Юнитрейд» требование Андрея Муриновича в размере 4,4 млн руб.

Однако уже в августе 2019 года Андрей Муринович был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Юнитрейд» перед кредиторами. После чего ООО «Эльга-НТ» потребовало в суде понизить в очередности включенное в реестр ООО «Юнитрейд» требование Андрея Муриновича. Суды первой и апелляционной понижать очередность требования господина Муриновича отказались. Но кассационный суд выявил нарушения. «Суд первой инстанции не рассмотрел и не дал оценки доводу общества «Эльга-НТ» о необходимости субординации требований Муриновича А.А. ввиду его привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника за доведение его до банкротства. Арбитражный суд апелляционной инстанции, указав, что данное обстоятельство основанием для понижения очередности требования названного лица не является, не привел в обоснование такого вывода ни единого аргумента»,— говорится в постановлении арбитражного суда Уральского округа.

По словам старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Аиды Кобенко, суд округа отметил, что нижестоящие инстанции не учли положения п. 8 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного президиумом Верховного Суда РФ 29 января 2020 года.

«В нем закреплена правовая позиция, согласно которой контролирующее лицо, привлеченное к субсидиарной ответственности в связи с невозможностью удовлетворения требований кредиторов, не может получить удовлетворение своего требования к должнику наравне с требованиями других кредиторов. Нахождение требования такого лица в реестре кредиторов наряду с независимыми кредиторами является недопустимым и противоречит целям конкурсного производства»,— отметила юрист.

Арбитражный суд Уральского округа продолжил формировать судебную практику возможности пересмотра вступившего в законную силу определения о включении в реестр требования контролирующего лица и понижения очередности его удовлетворения с помощью использования закрепленных в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (ст. 311) и законе о банкротстве (ст. 16) правовых механизмов, пояснила Аида Кобенко.