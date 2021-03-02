Зарабатывать, копить на пенсию и защищаться от кибератак: Сбер изучил тренды финансового поведения в южных регионах России Сбер проанализировал финансовое поведение жителей и предпринимателей 11 регионов РФ, обслуживаемых Юго-Западным Сбербанком. Эксперты отметили растущий спрос на страховые и накопительные продукты, инвестиционные инструменты, а также высокий уровень защиты бизнеса от кибератак

По данным исследований «Сбербанк страхование жизни», в 2020 году 3\4 россиян впервые задумались о необходимости иметь накопления, а 49% начали инвестировать или откладывать небольшие суммы. Более 4% участников опроса заявили, что готовы пользоваться не только вкладами, но и другими альтернативными инструментами, а 13% — различными инвестиционными инструментами с помощью управляющих компаний или самостоятельно. Этот тренд отразился и на финансово-страховых операциях клиентов. Инвестиционно-накопительными продуктами Сбера в 2020 году воспользовались 710 тысяч клиентов в РФ, что на 34% больше, чем годом ранее. И тенденция в ближайшие годы будет только усиливаться.

Всё выше популярность инвестиционных продуктов для частных инвесторов. В первую очередь, это связано со снижением ставок по банковским депозитам и более высокой доходностью инвестпродуктов. Стоит также отметить общий рост финансовой грамотности россиян и высокий интерес к теме альтернативных инвестиций.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Всё чаще жители Юга России и Северного Кавказа выбирают накопительную модель финансового поведения. Прошлый год стал ярким тому примером. Всего в 2020 году 44 тысячи наших клиентов оформили инвестиционно-накопительные продукты. Причем, число клиентов, оформивших в 2020 году инвестиционно-накопительные продукты выросло на треть, а число массовых инвесторов — на 74%. Самыми популярными стали индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с готовой стратегией «Накопительная» для вложений в облигации государства и крупнейших российских компаний. Также востребованы открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы), стратегии доверительного управления и ИИС с готовой стратегией. Суммарно в них вложились более 16 тысяч клиентов Юго-Западного банка, объём инвестиций превысил 6,2 млрд рублей».

Простым и надёжным инструментом для создания накоплений на определённую цель или на случай непредвиденных обстоятельств остаётся накопительное страхование жизни (НСЖ). Во-первых, откладывая всего от 2 тысяч рублей в месяц, можно комфортно копить на будущее, а к концу срока договора получить запланированную сумму. Во-вторых, у продукта есть классическая страховая составляющая. Это значит, что в случае непредвиденных обстоятельств страховая компания произведет полную выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. Клиенты Юго-Западного Сбербанка копят при помощи НСЖ в среднем 500 тысяч рублей, а чаще всего этот инструмент выбирают люди в возрасте 36-45 лет. Всего в 2020 году в Юго-Западном банке оформили 21 тысячу таких договоров.

В прошлом году клиенты Сбера стали чаще копить и на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП) от НПФ Сбербанка. Инструмент позволяет формировать пенсию желаемого размера за счёт самостоятельных взносов. В 2020 году более 4,5 тысяч человек на Юге России и в СКФО стали копить на пенсию с помощью этого инструмента и инвестировали в ИПП свыше 189 млн рублей. В целом, существенный рост продаж в 2020 году связан с расширением продуктовой линейки ИПП для премиального сегмента и развитием цифровых каналов. Средний первоначальный взнос по ИПП у клиентов Юго-Западного Сбербанка составил 2,8 тысяч рублей. Многих клиентов привлекает доступность продукта: его легко оформить онлайн, минимальный первоначальный взнос составляет 2 тысячи рублей, а последующие — от 1 тысячи рублей. Кроме того, средства на ИПП никогда не уйдут в «минус», поскольку по закону его доходность не может быть отрицательной.

Востребованными остаются и классические страховые программы. Всего клиенты Юго-Западного Сбербанка в 2020 году заключили 817 тысяч договоров рискового страхования в компаниях «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни». Программы страхования обеспечивают защитой самое ценное — жизнь и здоровье, имущество, деньги на счетах и банковских картах, а также любимые вещи и домашних питомцев.

Самыми распространёнными видами у жителей Юга России и СКФО стали ипотечное страхование и страхование банковских карт:

197 тысяч договоров оформлено по ипотечному страхованию имущества (защита при пожарах, стихийных бедствиях и от других рисков);

160 тысяч клиентов — по ипотечному страхованию жизни;

от несанкционированных снятий денег в банкомате, кибератак на смартфон и других рисков по программе «Сбереги финансы» заключено 356 тысяч договоров;

«Защитой от травм» обеспечили себя почти 50 тысяч человек;

ещё 45 тысяч человек застраховали квартиры и дачи от залива, пожара, чрезвычайных ситуаций по программе «Защита дома+».

Бизнес Юга России и Северного Кавказа также с приходом пандемии в 2020 году активизировал защиту от угроз. В первую очередь – от усилившихся кибератак, так как всё выше становится ценность персональных данных клиентов, а их утечка грозит бизнесу серьёзными финансовыми и репутационными потерями.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «По данным Сбера, количество киберпреступлений в России за прошлый год выросло более чем в 2 раза, а 61% компаний столкнулись с попытками взлома и кражи данных. Предприниматели Юга России и СКФО осознали уровень новой опасности: за 2020 год спрос на программу страхования от киберугроз в регионе вырос в 7 раз по сравнению с 2019 годом. Краснодарский край, на который пришлось 47% новых продаж полисов от общего числа в Юго-Западном банке, стал лидером по защите от киберрисков. За ним в рейтинге следуют Ростовская область (21%) и Ставропольский край (18%). Интересно, что доля компаний, которые защищают свой бизнес от киберугроз, в регионах Юга России и Северного Кавказа в несколько раз выше, чем, например, в столице».

Программа «Сбербанк страхования» защищает бизнес от несанкционированного списания денег со счёта и перерывов в деятельности в результате кибератаки, а также компенсирует потери от вирусов. Оформить договор всегда помогут клиентские менеджеры через «Страхового брокера Сбербанка» в отделениях банка.

Валентина Скляр, Генеральный директор «Страхового брокера Сбербанка»: «В бизнесе важно не только уметь рисковать, когда это необходимо, но и защищать свое дело от неоправданных рисков. Поэтому стоит заранее продумывать линию защиты от распространенных проблем — таких, например, какими сейчас стали киберугрозы. Обезопасить бизнес поможет страховой полис, адаптированный под нужды конкретного предпринимателя. Мы предоставляем каждой компании возможность выбрать в полисе именно те опции, которые ей необходимы, и не переплачивать за лишнее. Минимальная стоимость программы составляет 4300 рублей в год».