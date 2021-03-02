Агрегаторы начали управление спросом

«Системный оператор» провел первый в текущем году отбор агрегаторов спроса, снижающих потребление электроэнергии своих клиентов по команде диспетчера. Объем разгрузки в марте составит около 727 МВт. Наибольшую долю рынка — около 40% — по итогам отборов вновь получили структуры владельца ЕСН Григория Березкина «Русэнергосбыт» и «Энергосбытхолдинг». Заметные доли также у «Транснефти», «Интер РАО», «Русала» и «Евраза». По подсчетам аналитиков, за снижение энергопотребления агрегаторы заработают около 210 млн руб., однако энергорынок по-прежнему не ощутит существенного влияния на энергоцены.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) подвел итоги первого в текущем году отбора агрегаторов спроса, снижающих потребление электроэнергии своих клиентов в пиковые часы. Победители конкурса будут управлять спросом только в течение марта: отбор прошли 48 агрегаторов, которые будут сокращать нагрузку 290 потребителей. Плановый объем снижения нагрузки составит в общей сложности около 727 МВт. В первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) квота увеличилась примерно на 19% по сравнению с объемами четвертого квартала прошлого года, до 644 МВт, а во второй (Сибирь) — на 30%, до 83 МВт. Средневзвешенная цена в первой ценовой зоне снизилась примерно на 6,7% и составила 254,14 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, во второй — выросла на 7,6%, до 577,5 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.

Механизм ценозависимого снижения потребления (demand response) на розничном энергорынке запущен в конце 2019 года в пилотном режиме. Агрегаторы по команде СО снижают потребление клиентов в пиковые часы, за успешное снижение они получают плату с энергорынка (через тариф СО) и часть выручки отдают потребителям. В 2020 году агрегаторы заработали около 658 млн руб. (см. “Ъ” от 2 марта). Механизм при достаточном объеме сегмента должен приводить к снижению цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией).

Лидером рынка управления спросом на текущий месяц вновь стали структуры ЕСН Григория Березкина «Русэнергосбыт» (РЭС, принадлежит итальянской Enel и ЕСН, поставщик ОАО РЖД) и «Энергосбытхолдинг» (господину Березкину через ООО «Гаммафинанс» принадлежит 80% компании). Обе компании совокупно получили 297 МВт, или около 40% от общего объема квоты в обеих ценовых зонах. В первой ценовой зоне также заметную долю в 20% получили структуры «Транснефти», у структур «Интер РАО» — 6%, у структур «Фортума», ЭПК, «Газпрома» — по 4%, у «Россетей» — 3%. Во второй ценовой зоне традиционно наибольшую долю в 43% получила компания «Фарадей», у «Русала» — 10%, у «Евраза» — 6%, у «Транснефти» — 4%.

За март агрегаторы могут заработать около 210 млн руб., по оценкам Николая Посыпанко из Vygon Consulting. Однако пока проект остается пилотным, эффекты оптимизации затрат на оптовом энергорынке кратно ниже, отмечает аналитик.

По правилам пилотного проекта агрегаторы спроса отбираются четыре раза в год на каждый квартал. Однако в начале текущего года СО не смог провести конкурс на январь—март, поскольку ожидал выхода постановления правительства, продлевающего эксперимент по управлению спросом на розничном энергорынке.

Как сообщили “Ъ” в СО, постановление было принято 8 февраля, поэтому в первом квартале проведен отбор только на один месяц.

Там отмечают, что отбор на второй квартал пройдет в марте.

При этом предельный объем участия розничных потребителей по обеим ценовым зонам в 2021 году увеличен до 1,87 ГВт (1% от спроса на мощность). В первой ценовой зоне — 1,42 ГВт, во второй — около 424 МВт, отмечают в СО. Предельная цена на 2021 год в соответствии с прогнозом на первое полугодие в первой ценовой зоне составляет 909,6 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а во второй — 732 тыс. руб. «Отборы проводятся ежеквартально в вышеуказанных предельных объемах. Их нельзя суммировать, предельный объем от квартала к кварталу не изменяется»,— пояснили “Ъ” в СО.

Полина Смертина, Татьяна Дятел