Бизнес заинтересовался аутсорсингом

Российские компании стали чаще привлекать к работе специалистов на аутсорсе, заявили специалисты «Авито Услуги». Они оценили количество объявлений на платформе от исполнителей и работодателей в период с ноября прошлого по февраль текущего года и сравнили эти данные с показателем годичной давности за тот же период. Выяснилось, что спрос на такой формат работы вырос более чем в полтора раза, предложение — на 40%. Наиболее востребованными оказались услуги внештатных юристов, бизнес-консультантов, бухгалтеров, а также наборщиков и корректоров текстов. Причем рост числа объявлений по поиску последних оказался самым стремительным — их стало на 135% больше.

Такие изменения напрямую связаны с пандемией, говорит пиар-специалист сервиса «Авито Услуги» Мария Скорик: «С отменой карантинных ограничений и повышением деловой активности бизнесмены все чаще передают деловые либо косвенные услуги на аутсорс. Сейчас мы не берем другие традиционно растущие сферы, такие как ремонт, образование, спа и салоны красоты. Среди деловых также сейчас пользуются популярностью различные услуги по продвижению в социальных сетях, HR и копирайтинг».

Впрочем, генеральный директор кадрового агентства «Визави Консалт» Валерия Дворцевая отмечает, что подобная тенденция сохраняется много лет и сопряжена с определенными рисками: «Вопросы юридического и бухгалтерско-финансового обеспечения компаний напрямую не связаны с региональной спецификой, поэтому мы можем брать людей в удаленном формате и, возможно, за меньшие деньги. Если мы обращаемся к профессиональным людям не из Москвы, то это бывает финансово выгоднее. Безусловно, это некая экономия на всех сопутствующих моментах, а именно — на размере офиса, на каких-то сервисных моментах: принтере, бумаге, еще чем-то, что входит в обслуживание.

Кроме того, наше государство все строже следит за соблюдением законов, включая налоговое законодательство, а аутсорс, как правило, берет на себя часть или полную ответственность, поэтому для компаний это еще и минимизация рисков.

Здесь, как всегда, есть свои плюсы и минусы. Если у меня есть человек, который в какой-то момент ушел в декрет, в отпуск, заболел, но я сотрудничаю с аутсорсинговым агенством, то я застрахована от этих перерывов. С другой стороны, конечно, стоит учитывать момент лояльности, контроля качества, единых стандартов, корпоративной культуры, но это уже вопрос управления и коммуникации внутри компании».

Между тем опрошенные “Ъ FM” работодатели отмечают, что пандемия не сказалась на их заинтересованности в подобном формате работы. Среди них — директор по развитию группы компаний «БЕСТ-Недвижимость» Владимир Родионов: «На аутсорс мы ранее переводили или же привлекали определенных сотрудников в тех сферах, где это оправдано и происходит без ущерба для деятельности компании и обслуживания клиентов. Конечно, это бухгалтерия, маркетинг, то есть те позиции, которые напрямую с клиентами не работают, но которые спокойно закрывают свои задачи, не будучи штатными сотрудниками компании. Также мы достаточно давно используем услуги аутсорсинговых колл-центров — это тенденция многих лет. Такой сервис экономически целесообразен, но здесь главное, чтобы не пострадало качество».

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Как сообщили “Ъ FM” в «Авито Услуги», сейчас на площадке больше 95 тыс. объявлений по поиску сотрудников на аутсорсе. В Москве спрос на деловые услуги увеличился почти на треть, в Санкт-Петербурге — более чем на 40%.

Лилия Галявиева