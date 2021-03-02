Перед плей-офф ярославский «Локомотив» назвал лучшего игрока февраля

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» накануне первого матча в плей-офф КХЛ подвел итоги опроса болельщиков, определявших лучших игроков в составе команды за февраль 2021 года.

Болельщики «Локомотива» назвали лучшим 24-летнего нападающего Павла Красковского. За него проголосовали 66,2% из почти 1,7 тыс. болельщиков, принявших участие в опросе. На втором месте 22-летний вратарь железнодорожников Илья Коновалов, получивший 15% голосов и на третьем месте 21-летний нападающий «Локомотива» Николай Коваленко, за которого проголосовали 7,3% человек.

По итогам недавно завершившегося регулярного чемпионата КХС Павел Красковский стал лучшим бомбардиром в составе железнодорожников. Он забросил 17 шайб, а с учетом результативных передач, набрал 38 очков.

3 марта «Локомотив» в Ярославле проводит первый матч серии плей-офф с финским клубом «Йокерит». Серия проводится до четырех побед. Все матчи пройдут «Локомотива» и «Йокерита» пройдут в Ярославле по просьбе финского клуба, чтобы в условиях пандемии исключить дополнительные поездки, связанные с пересечением границы.

Три следующих матча пройдут 5, 7 и 9 марта. Если потребуются дополнительные игры, расписание будет составляться позднее.

Антон Антонов