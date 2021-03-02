В Татарстане еще пять человек умерли от коронавируса

Минздрав Татарстане сообщил о пяти новых случаях смерти от коронавирусной инфекции в регионе. Речь идет о четверых мужчинах 1933, 1948, 1952 и 1980 годов рождения, а также женщине 1951 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии на 2 марта 2021 года власти республики сообщили о 343 умерших от COVID-19.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"