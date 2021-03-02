Kering скорректировал имидж секонд-хендом

Владелец Yves Saint Laurent и Gucci инвестировал в секонд-хенд. Холдинг Kering миллиардера Франсуа-Анри Пино купил 5% акций сервиса Vestiaire Collective, через который перепродают сумки и одежду люксовых брендов. В результате оценка секонд-хенда превысила миллиард долларов. Сам Пино заявил, что сделка соответствует новаторской стратегии группы Kering, ведь приобретение подержанных предметов роскоши — тренд, и холдинг не намерен его игнорировать.

Это не только экономическая, но и репутационная победа, уверена управляющая бутиком одного из модных домов в Париже Дарья Мази: «Главное — инновация, которую предложил сервис, — возможность аутентификации, подтверждения, что эта вещь действительно люксового бренда, а не подделка или имитация. Для этого у них есть свои эксперты. Пересылка особо дорогих вещей происходит через офисы магазина. Именно это привлекает огромное количество покупателей, но за услугу сервис берет довольно приличную комиссию — примерно 25%, что, конечно, не сравнится с продажами на различных французских Avito, где можно купить и продать все что угодно.

Здесь сразу несколько имиджевых историй. Первая, конечно, связана с sustainability и ответственным потреблением. Люксовые бренды пытаются создать себе более этичный, более экологичный имидж, и в этом смысле такие перепродажи для них — это возможность несколько улучшить свой имидж. Вторая заключается в том, что огромное количество молодых потребителей, в том числе в Северной Америке и в Европе, сейчас очень интересуются люксом, но бюджета на это у них нет. Именно поэтому рынок second hand — для них возможность приобрести какую-то желанную вещь. И для Kering это тем более важно, поскольку он владеет такими брендами, как Gucci, Balenciaga, которые считаются пионерами в области жесткого fashion, street ware. Конечно, в этом смысле надо завоевывать миллениалов через перекупщиков, которые позволяют молодежи к этому люксу прикоснуться.

Таким образом они воспитывают вкус своих будущих потребителей, которым когда-то будет 30-40 и у которых будут соответствующие бюджеты для покупок».

Холдинги, которые объединяют люксовые бренды, обычно сторонятся секонд-хендов, но сейчас этот подход меняется. Группа Kering теперь получит контроль над оборотом подержанных предметов роскоши своих же компаний. И в этом Франсуа-Анри Пино оказался успешнее своего главного конкурента Бернара Арно, отметил директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«Пино — человек системный, он в отличие от его основного конкурента, которому приписывают какие-то гениальные озарения, достаточно фундаментально подходит к принятию решений и основывается в первую очередь на трендах. В данном случае ему удалось утереть нос своему противнику. И я уверен, что этот бизнес в течение ближайших двух-трех лет с учетом вынужденной паузы, тех проблем, с которыми столкнулась модная промышленность, будет только расти. За последнее время уникальное качество и фантастические вещи достаточно сложно найти в текущем производстве. Эта тема крайне перспективная, и Пино, в общем, в этом плане абсолютный молодец».

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По данным группы Kering, сейчас каждая пятая вещь в гардеробах потребителей подержанная. Объем этого рынка к 2025 году превысит $60 млрд, полагают в компании.

Иван Корякин