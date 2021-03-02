В Ярославле начался второй этап ремонта проспекта Машиностроителей

2 марта в Заволжском районе Ярославля на перекрытом участке проспекта Машиностроителей от пересечения с улицей Серго Орджоникидзе до улицы Саукова подрядная организация начала подготовительные работы перед проведением второго этапа капитального ремонта ливневого коллектора, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что подрядчик - компания АО ГК «ЕКС» начала вскрывать старое асфальтобетонное покрытие.

По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства Владимира Бобкова, проспект Машиностроителей будет ремонтироваться поэтапно. На первом этапе подрядчик выполнил работы на 90%. По плану реконструкции, чтобы завершить первый этап, необходимо приступить к выполнению работ второго этапа.

На время проведения ремонтных работ на проспекте изменена схема движения транспорта. Установлены временные дорожные знаки. Полностью все изменения в автомобильном движении в районе проведения ремонта опубликованы на сайте мэрии.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что работы по ремонту проспекта проходят с небольшим отставанием от графика. Первоначально планировалась завершить первый этап и выйти на второй 25 февраля.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС». С подрядчиком заключили контракт на 160,8 млн руб. Окончание работ намечено на август 2021 года.

Антон Антонов