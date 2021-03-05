Храбрые сердцем

В преддверии Международного женского дня «Коммерсантъ Стиль» вспоминает героинь классической литературы, которые не мирились с положением женщины и проявляли неслыханную дерзость: имели собственное мнение и не шли на поводу у общественных норм.

Скарлетт О`Хара

Кадр из фильма "Унесенные ветром", 1939. Актриса Вивьен Ли в роли Скарлетт О`Хара Фото: Getty Images

Автор романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл задумывала Скарлетт как отрицательного персонажа, а получилась культовая героиня, символ борьбы, жажды жизни и предприимчивости. Дерзкая и решительная Скарлетт О`Хара переступает через правила приличия и чужое мнение. Она самостоятельно работает на земле выхоленными ручками, правит лошадьми, ловко управляется с бизнесом в мире мужчин, шьет стратегически важное платье из последней портьеры и не смеет показать хоть каплю слабости и уязвимости. Мужчины без ума от ее обаяния и темперамента, женщины ненавидят за своенравность и прямолинейность, а читатели берут на вооружение жизненное кредо Скарлетт: «Я подумаю об этом завтра».

«Просто невыносимо вечно придуриваться и никогда не делать того, что хочешь. Надоело мне притворяться, будто я ем мало, как птичка, надоело степенно выступать, когда хочется побегать, и делать вид, будто у меня кружится голова после тура вальса, когда я легко могу протанцевать двое суток подряд. Надоело восклицать: "Как это изумительно!", слушая всякую ерунду, что несет какой-нибудь олух, у которого мозгов вдвое меньше, чем у меня, и изображать из себя круглую дуру, чтобы мужчинам было приятно меня просвещать и мнить о себе невесть что...»

Вера Павловна (Розальская)

Кадр из теле-спектакля "Что делать?", 1971. Актриса Галина Яцкина в роли Веры Павловны.

Верочку из романа Николая Чернышевского «Что делать?» называют первой феминисткой русской литературы. С юных лет ее цель — свобода и независимость, в том числе финансовая. Вера Павловна организует швейную мастерскую, где устанавливает принципы равноправия, учит своих работниц внутренней свободе, просвещает, а прибыль делит поровну. В стремлении расти и развиваться героиня занимается медициной и собирается «держать экзамен», что по тем временам немыслимо и компрометирующе. Верочке не по душе корсеты и неудобные платья, она сохраняет личное пространство даже в супружеском доме, а мужчинам не позволяет целовать своих рук.

«Ни у кого не следует целовать руки, это правда, но ведь я не об этом говорила, не вообще, а только о том, что не надобно мужчинам целовать рук у женщин. Это, мой милый, должно бы быть очень обидно для женщин; это значит, что их не считают такими же людьми, думают, что мужчина не может унизить своего достоинства перед женщиною, что она настолько ниже его, что, сколько он ни унижайся перед нею, он все не ровный ей, а гораздо выше ее».

Джо Марч

Кадр из фильма "Маленькие женщины", 2019. Акриса Сирша Ронан в роли Джо Марч Фото: East News

Вторая из сестер Марч — героинь романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» — обаятельный сорванец и настоящая бунтарка. Настолько, что даже собственное, довольно поэтичное имя Джозефина сокращает до короткого и решительного Джо. Героиня не слишком следит за манерами, ей чужды балы и романтика, она играет мужские роли в пьесах, а браку предпочитает славу писательницы. Амбициозность, страсть и целеустремленность Джо Марч стали примером для начинающих литераторов, а ее независимость и нонконформизм вдохновили множество девочек и женщин, включая Симону де Бовуар, Патти Смит и Джоан Роулинг.

«Никакая я не барышня! А если я делаюсь барышней оттого, что укладываю волосы, то уж лучше я буду носить две косы, пока мне не исполнится двадцать! — воскликнула Джо, стянув с волос сетку и стряхивая вниз свою густую каштановую гриву.— Противно даже подумать, что мне придется стать взрослой, называться мисс Марч, носить длинные платья и быть чопорной, как какая-нибудь китайская астра! И так уж скверно быть девчонкой, когда я люблю все мальчишеское: и работу, и игры, и манеры! Мне никак не свыкнуться с тем, что я не мальчик, а теперь даже еще тяжелее, потому что я до смерти хочу пойти в армию и сражаться плечом к плечу с папой, а вместо этого приходится сидеть дома и вязать, словно какая-нибудь сонная старуха!»

Джейн Эйр

Кадр из фильма "Джейн Эйр", 2011. Актриса Миа Васиковска в роли Джейн Эйр Фото: Getty Images

Заглавная героиня романа Шарлотты Бронте, несмотря на хрупкость и миниатюрность, с детства не дает себя в обиду и протестует против неравенства. Джейн не терпит издевательств кузена, смело говорит о своей ненависти лицемерной тетушке, оберегает свою независимость даже после помолвки, отказывается от брака на обмане или без любви, а пережитые испытания делают ее только сильнее. Размышления Джейн Эйр о положении женщины прогрессивны и транслируют взгляды самой Бронте, а роман вошел в историю как первый феминистский литературный манифест.

«Предполагается, что женщине присуще спокойствие; но женщины испытывают то же, что и мужчины; у них та же потребность проявлять свои способности и искать для себя поле деятельности, как и у их собратьев мужчин; вынужденные жить под суровым гнетом традиций, в косной среде, они страдают совершенно так же, как страдали бы на их месте мужчины. И когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщины только печь пудинги да вязать чулки, играть на рояле да вышивать сумочки, то это слишком ограниченное суждение. Неразумно порицать их или смеяться над ними, если они хотят делать нечто большее и учиться большему, чем то, к чему обычай принуждает их пол».

Аглая Епанчина

Кадр из фильма "Идиот", 2003. Актриса Ольга Будина в роли Аглаи Епанчиной

Красавица Аглая из романа Федора Достоевского «Идиот» — девушка избалованная и пресыщенная жизнью аристократки, а потому жаждет свободы и возможностей, мысли о которых ее консервативным современницам, как правило, и в голову не приходят. Героиня тайком читает труды прогрессивных мыслителей, презирает замужество по расчету, мечтает о героическом труде, образовании и путешествиях. Аглаю зовут нигилисткой, бесенком и чудачкой, но ее образ — отражение первых шагов на пути к борьбе за права женщин во второй половине XIX века.

«Я хочу быть смелою и ничего не бояться. Я не хочу по их балам ездить, я хочу пользу приносить. Я уж давно хотела уйти. Я двадцать лет как у них закупорена, и все меня замуж выдают. Я еще четырнадцати лет думала бежать, хоть и дура была. Теперь я уже все рассчитала, и вас ждала, чтобы все расспросить об загранице. Я ни одного собора готического не видала, я хочу в Риме быть, я хочу все кабинеты ученые осмотреть, я хочу в Париже учиться; я весь последний год готовилась и училась и очень много книг прочла; я все запрещенные книги прочла».

Элизабет Беннет

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение", 2005. Актриса Кира Найтли в роли Элизабет Беннет Фото: East News

Героиня романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», в отличие от своих литературных коллег, не так громко и отчаянно бросает вызов обществу. Лиззи Беннет занимает скорее позицию ироничного наблюдателя, который насквозь видит и высмеивает нелепые нравы света, что, однако, тоже не очень характерно для юной леди эпохи Регентства. Элизабет не боится прямо высказывать свое мнение, отстаивать личные границы и принципы, дважды отказаться от брака, смеяться над всем, что кажется ей смешным, и признавать свои ошибки. Искренность, остроумие и смелость сделали мисс Беннет одной из самых любимых и популярных героинь мировой литературы.

«...Я вовсе не покушаюсь на твою привилегию — смотреть на мир сквозь розовые очки. Этому не бывать — слишком мало людей на свете пользуется моей любовью. А таких, которых я по-настоящему уважаю, еще меньше. Чем больше я наблюдаю мир, тем меньше он мне нравится. Каждый день подтверждает мне несовершенство человеческой натуры и невозможность полагаться на кажущиеся порядочность и здравый смысл».

Дарья Черткова