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Фото: Евгений Деревянко

В нижегородском «Арсенале» открылась выставка о труде и отдыхе

Сегодня в нижегородском «Арсенале» открылась выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут».

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Название проекта отсылает к незапланированному «разрыву» в рабочем ритме, который сложно предсказать и спрогнозировать.


В экспозиции представлены инсталляции, живопись, графика, видео, скульптуры и фотографии десятков современных художников. По словам куратора выставки Наиля Фархатдинова, пространство каждого зала нижегородского «Арсенала» стало своеобразным стикером, на котором художники оставили ироничные, критические и отстраненные комментарии о современном состоянии труда в ожидании отдыха.

Помимо работ современных художников выставку дополнят экспонаты из собрания Нижегородского художественного музея — предметы и композиции из кости, дерева, бронзы, керамики, а также графические произведения, авторы которых в разные эпохи обращались к иллюстрированию всевозможных способов труда и отдыха. Экспозиция будет работать до 29 августа.

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