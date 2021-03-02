В нижегородском «Арсенале» открылась выставка о труде и отдыхе Сегодня в нижегородском «Арсенале» открылась выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут».

Название проекта отсылает к незапланированному «разрыву» в рабочем ритме, который сложно предсказать и спрогнозировать.

В экспозиции представлены инсталляции, живопись, графика, видео, скульптуры и фотографии десятков современных художников. По словам куратора выставки Наиля Фархатдинова, пространство каждого зала нижегородского «Арсенала» стало своеобразным стикером, на котором художники оставили ироничные, критические и отстраненные комментарии о современном состоянии труда в ожидании отдыха.

Помимо работ современных художников выставку дополнят экспонаты из собрания Нижегородского художественного музея — предметы и композиции из кости, дерева, бронзы, керамики, а также графические произведения, авторы которых в разные эпохи обращались к иллюстрированию всевозможных способов труда и отдыха. Экспозиция будет работать до 29 августа.