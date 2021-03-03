Российским лыжницам показалась медаль

Женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе не принесла российской команде медаль, хотя Татьяна Сорина, занявшая в итоге пятое место, была очень близка к ней. При этом «разделка», выигранная выдающейся норвежкой Терезой Йохауг, прозрачно намекнула на борьбу отечественной сборной за награду в эстафете — при условии, что тонус других ее лидеров, например Юлии Ступак, будет хотя бы чуть-чуть лучше.

Женская сборная России приехала на этот чемпионат мира в статусе команды, от которой непонятно чего ждать: классные результаты в Кубке мира, несколько безусловно одаренных лыжниц в составе, но обилие травм и прочих неприятностей перед первенством. И первые гонки вышли для нее так себе — фактически полный провал в индивидуальном спринте, бледный скиатлон с двумя спортсменками в десятке, но далеко-далеко от подиума, обидный спринт командный с четвертым местом при мелькнувших в какой-то момент шансах вроде бы чуть ли не на золото… В этом смысле «разделка» и выпала, и не выпала из тренда.

Не выпала — потому что до медалей россиянки опять не добрались, а некоторые ее представительницы выглядели на трассе очень посредственно. И если 12-е место Натальи Непряевой, учитывая, что перелом руки она долечивала чуть ли не по ходу первенства,— вряд ли результат катастрофический, то позиция в хвосте тридцатки Юлии Ступак — точно что-то наподобие катастрофы. Ступак, вторая в общем зачете Кубка мира, здорово бежала командный спринт, и это, собственно, благодаря ее рывкам Непряева на финальный этап уходила с грандиозными перспективами. В «разделке» она, только что такая мощная, была крайней невыразительной.

Слегка выпала же эта гонка из неприятного тренда усилиями Татьяны Сориной. Она была лучшей из россиянок — восьмой — и в скиатлоне, но там все же до наград ей было как до Луны. И решающий отрезок Сориной не удался. Сейчас с таймингом, «раскладкой» все сложилось идеально.

И на второй половине дистанции стало ясно, что Сорина, не просто удерживающая скорость, а даже прибавляющая, ведет реальную борьбу за призы. Ну по крайней мере, за бронзу. До нее — рукой подать, нужно лишь ударно отработать заключительные сотни метров, заключительный подъем.

С реализацией плана не совсем сложилось. Татьяна Сорина и на финише была хороша, но недостаточно хороша, чтобы окончательно сожрать небольшое отставание от опережавших ее соперниц. До четвертого места американки Джессики Диггинс ей не хватило менее двух секунд, до третьего шведки Эббы Андерссон — семи.

Впереди Андерссон, как и в скиатлоне, оказались ее соотечественница Фрида Карлссон и норвежка Тереза Йохауг, которая вообще выступала как бы в отдельной категории. Выдающаяся спортсменка, имеющая в биографии кучу шикарных гонок, про оберстдорфскую «разделку» сказала, что она была лучшей в ее жизни. И едва ли это была натяжка. Превосходство Йохауг над Карлссон составило 54 секунды с хвостиком. Чтобы понять, насколько это много для «десятки», нужно обратить внимание на то, что в такой же промежуток времени позади шведки уместился аж десяток лыжниц.

Для Терезы Йохауг это золото было девятым в личных гонках чемпионата мира и 12-м, если считать и эстафеты.

По числу побед ее превосходят только две лыжницы. До еще одной феноменальной норвежки, Марит Бьорген, Йохауг довольно далеко — у той 18 высших наград, а вот Елена Вяльбе, нынешний президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), уже рядышком с 14-ю. То есть настичь Вяльбе Тереза Йохауг может уже в Оберстдорфе, если выиграет 30-километровый марафон и приведет к золоту в четверг эстафетный квартет, который в целом, однако, отнюдь не такой могучий, как мужской. Если бы не присутствие в нем Йохауг, то российскую команду даже при всех ее проблемах следовало бы считать равным оппонентом для норвежек. В текущей ситуации на равных биться с ними — иными словами, претендовать на награду — россиянки, кажется, все равно смогут при условии, что добавят те же Непряева и Ступак.

Алексей Доспехов