Василий Голубев заявил о возможности снятия ковидных ограничений на некоторых территориях региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал возможное смягчение коронавирусных ограничений на тех территориях области, которые входят в «желтую» и «зеленую» зоны по эпидемиологической обстановке. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Предложение находится в стадии обсуждения.

Смягчение ограничений может затронуть работу медучреждений, службы занятости населения, а также проведение спортивных соревнований в Ростовской области. Отмечается, что в регионах может быть возобновлено оказание профильной стационарной помощи с госпитализацией пациентов, работы коек сестринского ухода и паллиативных отделений, но не более 50% от коечной мощности отделений. Амбулаторный прием тоже планируется восстановить: записаться на прием жители области смогут только онлайн или по телефону.

С начала февраля в Ростовской области работает система мониторинга «Светофор». Она представляет собой карту, которая формируется по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет — зеленый, жёлтый или красный. В частности, карта помогает принимать решения по смягчению коронавирусных ограничений на территориях региона.

Наталья Шинкарева