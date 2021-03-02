Гендиректор «Дон-медиа» стал самым высокооплачиваемым руководителем компаний, учрежденных правительством Ростовской области

Анатолий Максак, генеральный директор ГУП РО «Дон-медиа» стал наиболее высокооплачиваемым руководителем государственных организаций, учредителем которых является правительство Ростовской области. Это следует из отчета о сведениях о среднемесячной зарплате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений и государственных унитарных предприятий региона за 2020 год. Согласно документу, средняя зарплата господина Максака в 2020 году составила 166 667 руб.

Татьяна Хорунжая, главный бухгалтер ГУП РО «Редакция газеты «Наше время», в прошлом году получала 98,8 тыс. руб. При этом директор предприятия, Вера Южанская, получала 86 тыс. руб. Директор регионального МФЦ Ростовской области Алексей Алехин в среднем в месяц получал 89,9 тыс. руб., а Евгений Литвинов, начальник ГКУ «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» — 83,5 тыс.

Согласно отчету, исполняющий обязанности начальника ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения», Петр Гаврилевский, зарабатывал порядка 82 тыс. руб. в месяц. Среднемесячная зарплата Михаила Стремедловского, директора ГКУ «Аппарат Общественной палаты Ростовской области» в 2020 году составила 68,1 тыс. руб.

Наталья Шинкарева