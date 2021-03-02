Более 70% челябинцев ждут от работодателей компенсации расходов на такси

Свыше 70% сотрудников компаний в Челябинске ждут от своих работодателей компенсации расходов на проезд на работу и обратно на такси. На деле же пользоваться корпоративным такси могут лишь 9% респондентов. Такие данные приводят «Ситимобил» и ResearchMe по итогам совместного исследования.

Опрос показал, что 43% челябинцев из-за пандемии стали бояться пользоваться общественным транспортом и ищут ему альтернативу, при этом каждый третий вынужден регулярно или периодически передвигаться по городу по рабочим вопросам. 69% респондентов отмечают, что работодатель им эти поездки не оплачивает.

19% опрошенных заявили, что при прочих равных условиях выберут при трудоустройстве ту компанию, которая предложит им корпоративное такси и будет оплачивать поездки.