«Яблоко» позвало под флаги

«Яблоко» в Алтайском крае в преддверии выборов в региональный парламент предлагает создать демократическую коалицию с местной оппозицией. Планируется, что туда войдут представители штаба Алексея Навального, ПАРНАСа, движения «Весна» и др. Оппозиционеры могут пойти на выборы как кандидаты от «Яблока», взамен они получат возможность не собирать подписи избирателей для подачи документов в избирком. В результате «Яблоко» рассчитывает создать новую независимую фракцию в заксобрании. Парламентские партии заявили, что вряд ли такая коалиция может составить им реальную конкуренцию на выборах. Эксперты считают, что, призвав оппозицию к объединению, «Яблоко» пытается компенсировать кадровый дефицит в своих рядах.

Реготделение «Яблока» в Алтайском крае заявило о планах создать на базе своего отделения демократическую коалицию для объединения оппозиционных сил в регионе. «Мы хотим, чтобы в результате в краевом парламенте появилась новая независимая фракция. Считаем, что сейчас там такой нет: КПРФ, ЛДПР, другие партии поддерживают решения действующей власти», — говорит председатель реготделения «Яблока» Александр Гончаренко.

«Яблоко» рассчитывает, что в демкоалицию войдут около 70 человек, что позволит на осенних выборах по каждой территориальной группе выдвинуть минимум двух кандидатов (всего терргрупп 34). Сейчас, по словам господина Гончаренко, партия ведет переговоры с членами штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле, движением «Весна», Партией народной свободы (ПАРНАС), краевым союзом общественных организаций и др. «Мы предлагаем будущим кандидатам идти на выборы представителями от партии, тогда им не нужно будет собирать подписи избирателей. Это гарантирует, что их внезапно не снимут с выборов на начальном этапе. Претендентов будем выбирать исходя из медийности, общественной активности и количества средств, которое готов вложить кандидат. Если человека судят или судили по политической статье, мы также готовы вести с ним переговоры, в остальных случаях — нет», — уточнил господин Гончаренко. По его словам, окончательный список объединения партия намерена сформировать к началу июня. Сейчас в реготделении партии 124 человека. Как уточнил Александр Гончаренко, 40–50% коалиции будут из партии. В «Яблоке» не стали комментировать, нашла ли их инициатива поддержку у оппозиционных сил.

Выборы в алтайский парламент пройдут в сентябре 2021 года. В новый созыв изберутся 68 депутатов: 34 — по одномандатным округам, остальные — по партспискам.

Руководитель краевого отделения молодежного демократического движения «Весна» Артем Скультецкий, комментируя инициативу «Яблока», сообщил, что «Весна» «разделяет ценности и установки партии»: «Мы планируем предоставить двух-трех сильных кандидатов». Глава реготделения ПАРНАСа Сергей Ковалев заявил, что идею создания демкоалиции оценивает положительно, однако вопрос о том, чтобы идти под «флагом» «Яблока», для партии «довольно щекотливый». Руководитель штаба Алексея Навального в регионе Вадим Останин сообщил, что решение, поддерживать ли инициативу «Яблока», еще не принято.

Представители парламентских партий скептически отнеслись к идее создания демкоалиции. Член бюро крайкома КПРФ, депутат заксобрания Вероника Лапина полагает, что участники объединения не смогут пройти даже регистрацию. Руководитель исполкома реготделения «Единой России» Денис Голобородько говорит, что потенциальные участники коалиции не представлены в регионе широко.

Политолог Константин Лукин полагает, что идея создания коалиции связана с желанием «Яблока» компенсировать кадровый дефицит в своих рядах. Политолог Сергей Асеев отмечает, что коалиционная модель поможет создать партии информационное присутствие, а также анонсировать единую агитационную волну, сформулировать ключевые тезисы и выступить одной консолидированной силой, что «в глазах избирателя может выглядеть уверенно и привлекательно».

Юлия Сасевич