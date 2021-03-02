Средний размер потребкредита вырос на 23% в Нижегородской области

В Нижегородской области в январе средний размер потребительского кредита составил 180 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 23,1% больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Среди регионов-лидеров по объему потребкредитования самый серьезных рост суммы займов зафиксировали в Приморском крае (+50,2%, до 237,5 тыс. руб.), Ленинградской (+49,6%, до 295,4 тыс. руб.) и Иркутской (44,5%, до 203,3 тыс. руб.) областях.

В целом в России средний размер потребкредита вырос на 29,7% до 224,5 тыс. руб.

Анастасия Еремина