Култаевское отселение

В Пермском районе разгорается еще один политический конфликт. Депутаты Култаевского сельского поселения отправили в отставку исполняющую полномочия главы сельского поселения Анну Ружанскую. Руководитель поселения с этим решением не согласна и планирует оспорить его в суде. Эксперты отмечают, что конфликты в поселениях Пермского района обострились из-за отсутствия руководителя в самом районе, где уже около полугода не могут выбрать главу. В администрации губернатора отмечают, что конфликтная ситуация в Култаево возникла еще при предыдущем главе района Александре Кузнецове.

Вчера, 1 марта, в прокуратуре Пермского района состоялась встреча исполняющей полномочия главы Култаевского сельского поселения Анны Ружанской с представителями совета депутатов поселения, принявшими решение об отставке главы. Как рассказали „Ъ-Прикамье“ участники встречи, они не смогли прийти к соглашению. Скорее всего, конфликт разрешит суд.

Решение об отставке Анны Ружанской было принято на заседании совета депутатов 25 февраля. Как рассказал „Ъ-Прикамье“ депутат Валерий Котовский, отставку поддержали 8 из 14 депутатов совета. «Мы недовольны ее работой в целом. Если против нее выступила большая часть депутатов, это уже о чем-то говорит!»— отметил господин Котовский.

«Многим депутатам не нравится, что бюджет распределяется, в основном, на объекты внешнего благоустройства — тротуары, освещение. А на более фундаментальные проблемы, такие как дырявые коммуникации, плохая работа управляющих компаний и теплоснабжающих организаций, необходимость строительства водопроводов и газопроводов, администрация не обращает внимания»,— добавил депутат Алексей Шилов. Также он отмечает, что Анна Ружанская одновременно исполняет полномочия главы сельского поселения — главы администрации Култаевского сельского поселения и является кандидатом на пост главы сельского поселения. По словам Алексея Шилова, Анна Ружанская «не заинтересована в процедуре избрания главы сельского поселения, так как не имеет поддержки со стороны большинства депутатов и имеет прямую финансовую заинтересованность, получая зарплату заместителя главы администрации в размере 50 тыс. руб. и доплату за исполнение полномочий главы 80 тыс. руб.».

«Кроме того, председатель совета депутатов Татьяна Пьянкова и депутат Сергей Пономарев занимают должности руководителей муниципальных учреждений. Таким образом, данные депутаты находятся в служебной зависимости от Анны Ружанской, что создает конфликт интересов при процедуре избрания главы сельского поселения»,— считает депутат.

«Решение об отставке принято с целью исключить коррупционные риски, уравновесить возможности кандидатов в главы, ускорить процесс выбора главы Култаевского поселения»,— резюмировал Алексей Шилов.

Новым исполняющим обязанности главы депутаты назначили заместителя госпожи Ружанской Вячеслава Журавлева. Однако господин Журавлев был уволен после принятия депутатами решения о его назначении, 26 февраля. «Таким образом, Анна Ружанская не только отказалась исполнять решение совета депутатов, но и, в нарушение ст. 193 Трудового кодекса, уволила своего заместителя, не предоставив ему возможности для объяснения»,— считает Алексей Шилов.

«Если Анна Ружанская будет подписывать какие-либо финансовые документы в статусе руководителя, это создаст риски для бюджета поселения. Если суд признает решение совета депутатов об отставке обоснованным, то все документы, подписанные после 26 февраля, будут считаться юридически ничтожными. Таким образом, действия Анны Ружанской попадают под ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 330 (самоуправство) в части препятствования вступлению правового акта в силу»,— отмечает Алексей Шилов. «Мы направили письма в ГУ МВД по Пермскому краю, краевую прокуратуру, прокуратуру Пермского района и в администрацию губернатора, где изложили позицию депутатского корпуса. Будем ждать ответы»,— добавил депутат.

Анна Ружанская сообщила „Ъ-Прикамье“, что считает решение об отставке необоснованным и готова оспаривать его в суде. «Я не держусь за свою должность, но такие решения должны приниматься в рамках закона. Решение совета было подписано не председателем, а заместителем, что является нарушением»,— отмечает глава.

Также госпожа Ружанская утверждает, что 26 февраля несколько депутатов неправомерно заняли кабинет главы в здании администрации: «Депутаты не имеют права вмешиваться в работу органов исполнительной власти. Я уже обратилась в полицию по этому поводу».

Вячеслав Журавлев, по словам Анны Ружанской, был уволен за прогул. «Человек не справлялся с работой, у него было много дисциплинарных взысканий»,— сообщила госпожа Ружанская.

Претензии со стороны депутатов руководитель считает необоснованными. «В первую очередь, мы занимались как раз коммунальными проблемами. Например, совместно с руководством Пермского района нам удалось решить проблемы с водоснабжением. Район пошел навстречу поселению и выделил средства на эти цели из резервного фонда»,— отмечает руководитель Култаево.

«После решения совета депутатов ко мне поступило неожиданно много звонков, обращений от жителей. Они меня поддерживают, видят, что администрация работает, пытается решать проблемы. Люди готовы собирать подписи, чтобы отозвать депутатов, голосовавших за отставку»,— добавила Анна Ружанская.

Алексей Шилов считает, что депутаты имели право находиться в кабинете главы, в соответствии со ст. 25 регламента совета депутатов. А председатель совета депутатов, по мнению господина Шилова, является подконтрольным главе поселения, «поэтому он не пришел на заседание и не стал бы подписывать решение об отставке». «Никакого нарушения в данном случае не было, заместитель председателя действовал в соответствии с п. 3 ст. 24 устава поселения. В случае отсутствия председателя его полномочия выполняет заместитель»,— утверждает депутат.

Анна Ружанская возглавляет администрацию Култаевского сельского поселения с февраля прошлого года. Тогда совет депутатов назначил ее исполняющей обязанности руководителя территории. В настоящий момент проходит конкурс на пост главы поселения. Претендовало 12 человек. Из них конкурсная комиссия выбрала 10 кандидатов, но четверо сняли свои кандидатуры. Таким образом, совет депутатов должен рассмотреть шесть кандидатур: Александр Парыгин, бывший глава Култаево Сергей Морозов, Павел Соколов, Олег Мансуров, предприниматель Станислав Ненюс и Анна Ружанская. Однако рассмотрение вопроса о выборе главы неоднократно переносилось из-за отсутствия кворума. На заседании должны присутствовать 2/3 депутатов (10 человек), но такого количества сторонников нет ни у одного из претендентов.

Замглавы Пермского района по социальным вопросам Алексей Норицин заявил „Ъ-Прикамье“, что у администрации района нет серьезных претензий к работе Анны Ружанской. «Администрация не может вмешиваться в дела поселения, но мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Знаю, что жители Култаево тоже обеспокоены и обратились в правоохранительные органы. Сейчас развитие ситуации зависит от оценки правоохранительных органов»,— поделился Алексей Норицин.

«Думаю, что сейчас надо заниматься делами, а не власть делить. Весной задач много, например, подготовка к паводку. В конце концов, для жителей важнее не кто возглавляет территорию, а насколько эффективно работает и исполняет свои функции администрация»,— добавил он.

Собеседник, близкий к администрации губернатора, утверждает, что острая общественно-политическая ситуация в Култаево сложилась еще во время руководства районом бывшим его главой Александром Кузнецовым. «С его подачи районные власти „наказали“ сельские поселения, управляемые не лояльными главе района людьми. Это не только Култаево, но и, например, поселок Юго-Камский. В итоге эти территории финансировались по остаточному принципу. Ситуация фактического безвластия в Култаево возникла именно из-за неспособности Александра Кузнецова находить общий язык с депутатами поселения»,— поясняет источник.

Политический консультант Сергей Иванов отмечает, что ситуация в Култаево похожа на конфликт между экс-главой Большесосновского района Вячеславом Бурковым и депутатами местного земского собрания. «В Култаево депутаты действуют юридически более грамотно. Но конфликт развивается аналогично: депутаты представительного органа решили, что могут влиять на исполнительную власть, и попытались выбрать удобного для себя главу»,— отмечает эксперт. «Ситуация усугубляется и безвластием в Пермском районе, где уже почти полгода не удается выбрать главу. В этих условиях местные игроки усиливаются, повышается их значимость»,— добавил Сергей Иванов.

В администрации губернатора рассчитывают, что ситуация в Култаево стабилизируется после завершения конкурса по отбору главы Пермского района. «Рассчитываем, что это произойдет в течение ближайшего месяца. Важно, чтобы депутаты выбрали главой человека, который будет объединять местные элиты, сумеет стабилизировать, а не порождать бесконечные конфликты»,— поделился собеседник, близкий к региональному руководству.

Константин Кадочников