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ИКМО «Ланское» подала кассацию на решение суда о проведении новых муниципальных выборов в одном из округов

В третий кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба на решение апелляционного суда по делу экс-кандидата в муниципальные депутаты Павла Чупрунова против ИКМО «Ланское» (ранее «Черная речка»). Об этом господин Чупрунов сообщил на своей странице в Facebook

Ранее решением нижестоящих судов был признан незаконным фактический отказ предоставить господину Чупрунову возможность избираться в совет «Ланского» в 2019 году. Несмотря на решение суда, его так и не внесли в бюллетени. В результате выборы по 2-му округу были отменены, а мандаты пяти депутатов – аннулированы. Суд постановил провести новые выборы, но ИКМО не согласна с его решением и подала кассацию. Заседание назначено на 31 марта.

Олег Дилимбетов


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