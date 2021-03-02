Обновление Петровской набережной в Воронеже может начаться к концу лета

Первая очередь работ по обновлению Петровской набережной Воронежа может стартовать к концу лета 2021 года. Об этом стало известно в ходе совещания с участием губернатора Александра Гусева и мэра Вадима Кстенина.

По словам господина Кстенина, к работе над документацией были привлечены представители общественности. Он пояснил, что первая часть работ затронет участок от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. На площади проектировщики предлагают обустроить навесы, а зимой организовать каток. В рамках первой очереди планируется благоустроить детскую и спортивную зоны, вело- и беговую дорожки, прогулочную территорию. На следующем этапе намечено создание площадки для выгула собак, а также скейт-парка.

Однако Александр Гусев подчеркнул, что еще не утверждена окончательная концепция развития набережной в южном направлении, а без этого «невозможно начать работы на площади»: «Проект, представленный сегодня, и концепцию развития территорий нужно в ближайшее время увязать, тогда будем принимать решение».

Олег Мухин