«РусГидро» планирует выплатить акционерам рекордные 23,3 млрд руб.

«РусГидро» может выплатить 23,3 млрд руб. дивидендов по итогам прошлого года, что станет рекордным показателем для компании. Об этом говорится в презентации холдинга к отчету по МСФО. Уровень выплат в следующие два года может составить не менее 20 млрд руб.

В 2021 году «РусГидро» может пересмотреть дивидендную политику, но ожидает сохранения текущих правил: дивиденды составят половину от чистой прибыли по МСФО, при этом должны быть не меньше среднего уровня выплат за последние три года. За 2019 год компания выплатила акционерам 15,7 млрд руб.

Согласно отчету по МСФО, в прошлом году чистая прибыль «РусГидро» увеличилась в 72,5 раза, до 46,6 млрд руб. Выручка выросла на 4%, до 382,85 млрд руб., EBITDA — на 23%, до 120,27 млрд руб. Компании удалось увеличить прибыль за счет роста выработки на фоне высокой водности, растущего электропотребления на Дальнем Востоке, а также благодаря двукратному снижению убытка от обесценения основных средств.

Полина Смертина