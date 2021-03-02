В Петербурге почтили память нобелевского лауреата Жореса Алферова

В Петербурге почтили память нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова. На его могилу на Комаровском кладбище возложили цветы. Живые цветы коллеги ученого принесли и к памятнику на территории Санкт-Петербургского академического университета им. Ж. И. Алферова РАН.

Жорес Алферов — автор более 500 научных трудов. В 2000 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Академик скончался в ночь на 2 марта 2019 года в возрасте 88 лет. В прошлом году на Мичуринской улице, 1, на доме, где проживал Жорес Алферов, была открыта мемориальная доска.