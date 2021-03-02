В Татарстане протестируют системы оповещения о ЧС

В Казани и муниципальных районах Татарстана 3 и 4 марта планируют протестировать системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

В частности, 3 марта с 9:30 до 10:30 проверят речевые сиренные установки в муниципалитетах Татарстана. В этот же период запустят локальные системы оповещения в автоматическом режиме с единой дежурно-диспетчерской службы. С 10.00 до 10.30 в районах Татарстана и Казани начнут проверять электросирены. А в следующий час будут переданы проверочные сообщения на телеканалах. Параллельно будут проверять локальные системы оповещения с дежурно-диспетчерских служб предприятий, у которых есть такое оборудование и которые относятся к опасным производственным объектам 1-2 класса опасности.

А 4 марта с 9:00 в течение получаса будут проверять системы информирования жителей в троллейбусах и трамваях. Также запланирован запуск соответствующих видеороликов.

"Ъ-Казань"